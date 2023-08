Fonderie Horne: la décontamination des terrains du quartier Notre-Dame commence cet été

La Fonderie Horne devra commencer dès cet été la décontamination des terrains d’un quartier de Rouyn-Noranda, a annoncé mardi le ministère de l’Environnement.

Ces travaux font suite à la caractérisation de 79 terrains du quartier Notre-Dame, réalisée l’automne dernier par Glencore, l’entreprise qui exploite la Fonderie. Dans un communiqué de presse, le ministère de l’Environnement a d’ailleurs souligné que les travaux de caractérisation ont été fait «selon les guides et exigences ministériels et que les résultats obtenus sont valides».

Le ministère a également précisé que les travaux de décontamination respecteront les exigences de santé publique qui ont été rendues publiques à l’automne 2022.

En juin dernier, la Fonderie Horne a soumis un protocole d’excavation des sols de surface prévoyant l’excavation en surface des sols et leur remplacement par un remblai pour la quasi-totalité des terrains, en priorisant ceux qui sont plus fréquentés par les enfants, comme les endroits où se trouvent des services de garde et des écoles.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a assuré que le ministère gardera un œil attentif sur l’état d’avancement de ces travaux «essentiels» qui «permettront rapidement de protéger les enfants».

«Nous les suivrons de près. En parallèle, nous continuerons d'échanger avec la Fonderie Horne afin de nous assurer que les futurs travaux de caractérisation et de réhabilitation des sols du quartier Notre-Dame soient faits de façon pérenne et dans le respect des exigences du Ministère», a-t-il déclaré.

Travaux

Concrètement, les travaux qui seront réalisés consistent à enlever la couche de surface du sol, d’un minimum de 30 cm, puis de la remplacer, a expliqué la Fonderie Horne dans un communiqué de presse.

«La pelouse enlevée est remplacée par de la nouvelle pelouse, le gravier enlevé est remplacé par du nouveau gravier», est-il illustré.

En ce qui concerne les fleurs, les plantes et les petits arbustes, ils seront déterrés puis replantés au même endroit. Les arbres resteront quant à eux en place, mais les sols qui les entourent seront remplacés «à la main», a indiqué l’entreprise.

Pollution

En mars dernier, le gouvernement a renouvelé l’autorisation ministérielle à la Fonderie Horne, en lui imposant notamment une diminution des émissions de tous les métaux, l’ajout de normes quotidiennes et de stations de surveillance.

En particulier, cette autorisation prévoit que la Fonderie devra réduire à 15 nanogrammes par mètre cube d’air (ng/m3) ses émissions d’arsenic d’ici mars 2028, et déposer un plan d’ici la fin de l’année 2027 pour se conformer à la norme québécoise de 3 ng/m3. Rappelons qu’en 2022, sa moyenne était de 73 ng/m3.