Il y a une erreur de traduction dans l’application Journie et c’est quand même un peu rigolo

Le français, c’est facile pour personne, surtout pas les robots.



Les erreurs de traduction attribuables à Google Traduction sont omniprésentes.

Si vous vous donnez la peine de lire les petits caractères sur les emballages de produits de qualité en-deçà de la moyenne, vous allez assurément en trouver.

Heureusement, dans le plusse meilleur pays au monde (le Canada), les deux langues officielles ont un statut égal.

Toutes les instances y communiquant publiquement (qu’elles soient privées ou gouvernementales) s’assurent donc de rémunérer des humains en chair et en os pour que les textes qu’elles publient soient lisibles en anglais ET en français.

N’est-ce pas?



Évidemment que non.

La plus récente preuve que l’importance, pour les corporations canadiennes, de communiquer dans un français convenable se situe quelque part entre «mettre en place un horaire de qui vide le lave-vaisselle au siège social» et «acheter de nouveaux marqueurs effaçables pour tableaux blancs» nous vient de la marque Ultramar.



Dans l’application qui permet de voir combien de points on a accumulé grâce à leur programme de fidélité Journie, il y a une belle grosse faute qui nous rappelle à quel point il est facile (et malheureux) de confier à des robots le passage de l’anglais au français.



Voyons voir si vous allez la trouver...



(Merci à notre lectrice Paméla BP pour la capture d’écran!)

Capture d'écran / Application Journie



Voici la réponse au cas où...

Capture d'écran / Application Journie



Oui, ils ont traduit le mot «May» (comme dans «mois de mai») par «Peut» (comme dans le verbe «pouvoir»).

On espère qu’ils vont mois de mai changer ça...

