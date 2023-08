«La rumeur du ressac»: Line Richard s’est laissé inspirer par Léonard Cohen et sa Gaspésie natale

L’autrice gaspésienne Line Richard a remporté mardi le prix Robert-Cliche pour le manuscrit de son premier roman, La rumeur du ressac, une nouvelle qu’elle garde secrète depuis plus de 14 mois maintenant.

«C’est quelque chose que je garde en dedans de moi depuis super longtemps. Juste de l’annoncer, c’est un premier pas, mais j’ai vraiment très hâte [au lancement]», a-t-elle fait savoir lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI en début de semaine

L’écrivaine aborde dans ce premier roman, se déroulant en partie en Gaspésie, la résilience et la façon dont les blessures transforment les gens. Elle dépeint également, en arrière-plan, la réalité de cette région à travers le vécu de ses personnages principaux, Martin et Léa, un père et sa fille.

Au départ, les deux quittent Montréal pour les îles Haida Gwaii, en Colombie-Britannique, emportant avec eux les cendres de Suzanne. Martin voudrait trouver à la mère de sa fille une dernière demeure et espère que le long voyage aidera Léa à traverser ce drame.

C’est d’ailleurs le personnage de Suzanne, qui s’enlève la vie en début de récit, qui est à l’origine de ce roman, a confié l’autrice.

«À l’automne 2016, à Montréal, je suis entrée dans un café avec une amie et il y avait un concert, une jeune femme reprenait la chanson “Suzanne” de Leonard Cohen et ça m’a inspiré ce personnage-là, d’une chanteuse à fleur de peau qui finit par se perdre dans ses chimères», a-t-elle expliqué. La référence à Cohen et sa chanson sont d’ailleurs présentées en début de récit, dans la dédicace et dès les premières lignes du livre.

L’inspiration a ensuite dévié dans tous les sens, créant une mosaïque d’idée.

Il ne s’agit pas d’une œuvre autobiographique, a précisé Line Richard. «Je n’ai pas été touché par la mort d’un de mes proches ou par la mort de ma mère quand j’étais jeune, mais je connais des gens à qui c’est arrivé et ça me touchait beaucoup. J’avais envie, pour mieux comprendre cette émotion-là, de la transposer en roman. Ça faisait partie aussi de ma démarche», a-t-elle fait valoir.

Photo fournie par vlb éditeur

Le territoire comme personnage principal

Native de la Gaspésie, l’autrice, qui pratique aujourd’hui le métier de guide-interprète sur l’Île Bonaventure, détaille la région avec beaucoup d’humanité, s’approchant ainsi du genre littéraire du nature writing, c’est-à-dire de faire corps entre les personnages et les territoires.

«C’était comme une bonne façon d’exprimer la force de résilience de mes personnages parce que c’est un milieu côtier qui est érodé constamment et qui est soumis aux intempéries, mais le paysage se refaçonne autrement. Pour moi, mes personnages, malgré que le deuil leur arrache une partie d’eux-mêmes, ils se reconstruisent et ne se laissent pas couler», a-t-elle indiqué.

«Saint-André-sur-Mer, c’est vraiment un amalgame de plusieurs villages du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui pour moi, ça pourrait être n’importe quel village qui commence par “Saint-”, un lieu un peu anonyme.», a souligné l’autrice tout en précisant que ce choix n’était pas anodin.

«En deuxième partie de roman mes personnages vont se réfugier. Martin devient “le gars du dépanneur” ce qui lui permet de s’éloigner de sa blessure», a-t-elle ajouté.

Line Richard recevra officiellement le prix Robert-Cliche, samedi, à la Librairie Paulines, au moment de son lancement.

Cette dernière a déjà commencé l’écriture d’un deuxième roman, l’an passé. Ce nouvel ouvrage se déroulera dans cette même région où elle puise son inspiration, mais s’intéressera cette fois à Murdochville, une ville minière des années 1980, balayée par les tempêtes de neige, plus précisément la ville où elle est née.

La rumeur du ressac fera son entrée sur les étals des libraires ce mercredi.