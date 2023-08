Le gouvernement Trudeau dépense des fortunes en sondages d’opinion

OTTAWA – Le gouvernement Trudeau dépense de plus en plus en sondages d’opinion. Plus de 20 millions $ de fonds publics y sont passés l’an dernier, soit près de deux fois plus qu’il y a trois ans.

Au total, le gouvernement fédéral a payé 20,3 millions $ pour 164 études de recherche sur l’opinion publique entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, d’après le rapport annuel sur les activités de recherche sur l’opinion publique.

La comparaison des rapports d’une année à l’autre montre que ce type de dépenses augmente de façon exponentielle. En 2019-2020, Ottawa avait payé près de la moitié moins soit 11,3 millions $ en sondages. Mais l’année suivante la facture a grimpé à 15,5 millions $, puis à 18,1 millions $ l’an dernier.

L’augmentation drastique fait sourciller Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables.

Pas justifié

Il explique que ce type de dépense est justifié quand «le gouvernement a besoin de l’avis du public pour mettre en place de nouveaux programmes sur des enjeux peu connus de la population».

Or, au cours de la dernière année, Ottawa a plutôt consulté les Canadiens sur des programmes existants et des enjeux bien documentés, comme l’inflation alimentaire, note-t-il.

«On n’a pas besoin d’un sondage pour savoir que les banques alimentaires sont débordées», critique M.Gagnon.

Presque tous les ministères ont commandé ces enquêtes. L’Agence de la santé publique en a acheté le plus, soit 28 sondages pour une note totale de 4,1 millions $. Elle voulait essentiellement comprendre les répercussions de la COVID-19 et recueillir des informations sur les comportements en matière de vaccination.

Électoraliste

C’est toutefois le Bureau du Conseil privé, le ministère du premier ministre lui-même, qui a dépensé le plus par étude, soit 2,2 millions $ pour trois études seulement.

Pour M.Gagnon, ces dépenses laissent entendre que le gouvernement Trudeau se prépare à une élection et utilise ces sondages pour collecter des données afin de peaufiner sa plateforme électorale.

«Ce n’est pas nécessairement illégal, mais c’est très mal vu que le parti au pouvoir utilise ça à des fins électorales», note-t-il.

Il souligne que les dépenses de sondages augmentaient aussi sous la gouverne des conservateurs l’année précédant une élection, mais pas dans une telle ampleur.