«Meet Me at the Lake»: Harry et Meghan achètent les droits d’un roman canadien

Le prince Harry et Meghan Markle ont acheté les droits du roman «Meet Me at the Lake» de la Canadienne Carley Fortune.

L’écrivaine en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux dans les dernières heures, se réjouissant d’un tel partenariat.

«Je ne pensais jamais faire une telle annonce, mais je suis heureuse de pouvoir la faire depuis la maison où tout a commencé. Je suis fière de confirmer que je m’associe avec les productions Archewell et Netflix pour l’adaptation de mon roman "Meet Me at the Lake"», a-t-elle écrit sur Instagram.

«L’histoire d’amour de Will et Fern est si chère à mon cœur, je ne pouvais pas espérer un partenariat plus parfait.»

Selon plusieurs médias américains, les Sussex auraient finalisé l’achat des droits il y a quelques semaines par l’intermédiaire de leur maison de production Archewell.

Netflix aurait déboursé environ trois millions de dollars pour obtenir le tout.

Le couple «adorerait les histoires et comédies romantiques» selon ce que plusieurs sources ont confié.

Et celle-ci d’autant plus, car l’histoire semble inspirée de la sienne.

Le roman raconte en effet l’histoire d’un couple qui se rencontre à Toronto (comme le prince Harry et Meghan Markle). Il parle aussi de traumatismes d’enfance liés à la perte d’un parent dans un accident de voiture (mort de la princesse Diana en 1997), de consommation de drogue et d’alcool ou de dépression post-partum.

Le duc et à la duchesse de Sussex se sont souvent épanchés dans les médias sur ces sujets.

Carley Fortune, une ancienne journaliste, a sorti un premier roman à succès en 2022, «Tous nos étés» («Every Summer After»).