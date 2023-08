Mégachantier du tunnel: toujours pas de date pour la reprise des travaux

Ça fait maintenant une semaine que les travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sont arrêtés en raison de la découverte de moisissures; depuis, le silence perdure sur la reprise des travaux.

Une rencontre a eu lieu lundi entre les différents intervenants pour faire le point sur les résultats d’échantillonnage réalisé en mai dernier, a appris TVA Nouvelles. Mais selon ce que rapportent certaines sources, les résultats des tests demeurent toujours inconnus, ce qui empêche la reprise des travaux du mégachantier.

Rappelons que les travaux sont à l’arrêt depuis le 1er août dernier. La découverte de moisissures aurait été faite dans le corridor de services, soit le tube étroit situé au centre du tunnel voué entre autres à l’évacuation et à la ventilation du tunnel.

Un représentant de la FTQ-Construction se dit déçu, mais également préoccupé, alors que plusieurs travailleurs auraient développé des symptômes, possiblement liés à la présence de moisissure dans leur lieu de travail.

«Pour les travailleurs qui subissent des symptômes ou qui croient subir des symptômes, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin. On a des gens qui étaient en parfaite santé, qui n’avaient pas de condition personnelle, et puis qui subissent de l’essoufflement, de la toux», indique le responsable de la santé et sécurité, Simon Lévesque.

Ce sont une quarantaine de travailleurs, mardi dernier, qui a exprimé leur droit de refus de travail, en raison de cette découverte.

Un effet sur l’échéancier?

Selon un représentant du ministère des Transports du Québec (MTQ), il est encore trop tôt pour s’avancer. La situation sera réévaluée, une fois la reprise des travaux.