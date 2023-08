Syrie: 10 membres des forces du régime tués dans une attaque de l'EI

Dix membres des forces du régime syrien ont été tués par le groupe État islamique dans le nord de la Syrie, a indiqué mardi une ONG, la deuxième attaque d'ampleur de la formation jihadiste en une semaine.

Au moins 17 personnes, dont une majorité de membres des forces du régime, ont péri depuis le 1er août dans deux attaques majeures du groupe jihadiste en Syrie, où il avait profité de la guerre pour prendre le contrôle, pendant plusieurs années, de vastes territoires.

«L'EI a attaqué (lundi soir) des positions et des barrages tenus par des membres des forces du régime (...) mettant le feu à des véhicules militaires et des préfabriqués» dans l'est de la province de Raqa, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Six soldats ont aussi été blessés, dont certains grièvement, a indiqué l'ONG, basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Les forces gouvernementales contrôlent des zones rurales dans l'est et le sud de la province de Raqa, le reste étant aux mains des forces kurdes.

La ville de Raqa fut pendant plusieurs années la capitale du "califat" autoproclamé de l'EI, où il a été défait en 2017.

Le groupe jihadiste a annoncé la semaine dernière la mort de son chef, Abou al-Hussein al-Husseini al-Qourachi, tué lors d'affrontements dans le nord-ouest de la Syrie.

Depuis début décembre, l'EI a multiplié les attaques meurtrières en Syrie malgré la perte en 2019 de ses derniers fiefs. Le groupe en avait été chassé par les forces kurdes et la coalition internationale antijihadiste dirigée par les États-Unis.

Il a visé des civils, des forces dirigées par les Kurdes, des soldats syriens ou des combattants pro-iraniens alliés du régime, tout en menant aussi des attaques en Irak, pays voisin où le groupe jihadiste s'était aussi emparé de larges territoires à partir de 2014, avant de les perdre en 2017.

Le 1er août, sept personnes incluant cinq soldats syriens avaient péri dans une attaque de l'EI contre un convoi de camions-citernes transportant du carburant dans une zone désertique du centre de la Syrie, selon cette même source.

Déclenchée en 2011 après la répression de manifestations antigouvernementales, la guerre en Syrie a fait près d'un demi-million de morts, déplacé des millions de personnes, ravagé les infrastructures et morcelé le pays.

Elle s'est complexifiée avec l'intervention de puissances étrangères et de jihadistes.

Quatre militaires syriens et deux combattants pro-iraniens ont par ailleurs été tués lundi à l'aube lors de frappes israéliennes sur des positions militaires et des dépôts d'armes dans la périphérie de Damas, selon l'OSDH.