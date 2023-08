Un investissement important pour un verger en Estrie

Le Verger le Gros Pierre, à Compton, en Estrie, fait peau neuve grâce à un investissement de 1.5 M$.

L'entreprise passe ainsi d'une superficie de 5 000 pieds carrés, à 15 000 pieds carrés.

«On est plus que satisfaits, a indiqué la copropriétaire, Mélanie Éliane Marcoux. Ça fait du bien un peu de changements, mais pour nos clients, ça sera comme un retour à la maison. On garde notre essence familiale et originale, ça ne changera pas.»

Les changements nés de l'investissement permettront au verger d'augmenter sa production d'environ 30%. À quelques semaines de la saison des pommes, l'équipe se réjouit de ces améliorations.

«Je peux vous dire que nous étions hystériques quand on a su tous les changements. On n'avait pas beaucoup de place et les clients non plus alors ça fait un bien fou», a dit avec le sourire la préposée à la boutique, Maryse Carbonneau.

Le Verger Gros Pierre a ajouté un logement au deuxième étage de sa bâtisse principale, afin d'y loger deux employés colombiens.

«Ils sont avec nous depuis deux ans, a rappelé le copropriétaire, Gaétan Gilbert. On trouvait cela important qu'ils se sentent à la maison, au Québec. Lorsque c'était tout aménagé, ils ont appelé leurs parents pour tout leur montrer. C'était très touchant.»

Aléas de la température

Les gels du printemps, la pluie et le manque de soleil ont grandement inquiété l'équipe du verger quant à la qualité et la quantité des pommes pour la saison 2023. Le Verger Le Gros Pierre offre une variété d'une vingtaine de pommes. Toute l'équipe surveillait attentivement les prévisions météorologiques. Heureusement, malgré quelques pertes, les copropriétaires assurent que leurs pommes seront savoureuses cet automne.