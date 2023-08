Un traitement contre l'obésité réduit le risque de maladie cardiaque, selon une étude

L'action de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk a grimpé mardi à un niveau record après les résultats d'une étude montrant que son traitement contre l'obésité réduisait de 20% les risques de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral (AVC).

• À lire aussi: L’Ozempic, un médicament à utiliser «pour les bonnes raisons»

• À lire aussi: «Eris»: le nouveau sous-variant d'Omicron qui augmente partout dans le monde

Les résultats préliminaires de l'étude montrent que les patients prenant le médicament Wegovy (semaglutide) - prescrit pour perdre du poids - ont 20% de risques en moins de souffrir d'un accident cardiovasculaire tel qu'une crise cardiaque ou un AVC, par rapport à ceux qui reçoivent un placebo, a indiqué le laboratoire dans un communiqué publié sur son site.

«Nous sommes très satisfaits des resultats», a salué Martin Holst Lange, PDG en charge du développement chez Novo Nordisk - numéro un mondial de l'insuline.

Vers 14H00 GMT à la Bourse de Copenhague, le titre prenait près de 18% à 1 286 couronnes danoises.

«Bien que les résultats de l'étude (...) doivent encore être confirmés par un examen minutieux des pairs, ils démontrent qu'il est urgent de proposer aux patients souffrant d'obésité ce médicament efficace et sûr afin de prévenir de futures maladies», a souligné Simon Cork, médecin et maître de conférence en physiologie à l'université Anglia Ruskin au Royaume-Uni, qui relève que l'obésité et ses conséquences sur la santé coûtent au système de santé publique britannique «plus de 6 milliards de livres par an».

«Cela permettra non seulement aux organismes de santé de réaliser d'importantes économies financières, mais aussi aux personnes concernées de bénéficier d'une meilleure qualité de vie», a-t-il ajouté.

L'entreprise danoise Novo Nordisk, qui produit à la fois le Wegovy et l'Ozempic - un autre traitement antidiabétique-, a fait état en mai d'une hausse de 39% de ses bénéfices du premier trimestre engendrée par la vente des traitements de l'obésité.

Mi-juillet, l'Agence européenne des médicaments, dont le siège se trouve à Amsterdam a annoncé qu'elle examinait «les données sur les risques de pensées suicidaires et d'automutilation avec les médicaments (...), dont l'Ozempic (semaglutide), le Saxenda (liraglutide) et le Wegovy (semaglutide)».

Novo Nordisk compte déposer cette année une demande d'autorisation pour étendre l'indication Wegovy aux États-Unis et dans l'Union européenne, selon le communiqué.

Les résultats détaillés de l'essai seront présentés lors d'une conférence scientifique plus tard en 2023.

La concurrence pour les traitements contre l'obésité est féroce dans l'industrie pharmaceutique: plus d'un milliard de personnes dans le monde sont obèses, selon l'OMS.