Allergies saisonnières: l’herbe à poux se répand dans l’Est

L’herbe à poux se répand dans l’Est-du-Québec. La plante indésirable prolifère à travers la province et est maintenant abondante au Bas-Saint-Laurent.

La propagation de l’herbe à poux est rapide. Un seul plant peut produire jusqu’à 3000 graines.

De plus en plus de citoyens de la région sont incommodés par la plante. Un Québécois sur 10 est affecté.

Avec les changements climatiques, la saison des allergies s’allonge.

Les premières gelées arrivent maintenant beaucoup plus tard. Les effets des allergènes dans l’air se font donc sentir plus longtemps pour les personnes incommodées.

L'Association pulmonaire du Québec indique recevoir de nombreux appels de citoyens du Bas-Saint-Laurent affectés par les allergies.

«Nous, on reçoit des appels sur nos lignes téléphoniques, donc nos inhalothérapeutes reçoivent vraiment des appels des gens du Bas-Saint-Laurent qui sont aux prises avec ça et qui veulent savoir quoi faire, parce qu’un moment donné, c’est plate de dire, tous les soirs, je suis obligé de me laver les cheveux, faut je change ma taie d’oreiller et en plus prendre des médicaments. Maintenant, on prend les médicaments à partir du mois de mars, c’est fou à cause des allergies», explique Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec.

L’organisme aimerait, d’ailleurs, qu’en plus des efforts de sensibilisation, Québec arrache l’herbe à poux présente sur ses terrains ou devant ses immeubles.

L’organisme effectue chaque année une campagne pour promouvoir l’arrachage de la plante avec les municipalités.

Les citoyens sont aussi invités à l’arracher pour freiner sa progression.

Les experts de l'Association pulmonaire du Québec recommandent aux personnes affectées par des allergies à l’herbe à poux d’éviter d’ouvrir les fenêtres, de ne pas étendre à l’extérieur et de se laver les cheveux après une activité extérieure.