Attention à vos animaux: de graves effets secondaires reconnus pour un médicament antiparasitaire

Deux propriétaires de chiens qui mènent une bataille juridique contre un populaire médicament antiparasitaire obtiennent qu'un recours collectif soit autorisé et que des effets secondaires graves soient maintenant reconnus.

Après 4 années de procédures judiciaires, un recours collectif contre Intervet Canada Corp et Intervet GesmbH est finalement autorisé par la Cour supérieure du Québec.

«Pour nous c’est déjà une victoire [...] c’est le premier recours collectif contre une compagnie pharmaceutique en santé animale», clame Alla Oleinitch, la propriétaire de Willy.

Son jeune chien poméranien âgé de 9 ans a ressenti de graves problèmes de santé après avoir ingéré le médicament Bravecto en 2015, un produit oral contre les tiques et les puces. Il a souffert de problèmes gastriques, de vomissements, d’importantes pertes de poils, de diarrhée hémorragique ainsi que de problèmes de peau.

«On a fait énormément d’investigation, de rendez-vous chez le vétérinaire et le dermatologue pour comprendre ce qui n’allait pas avec Willy», déplore la maîtresse qui a dû investir des milliers de dollars en frais de vétérinaire et qui a vu son animal souffrir énormément pendant plusieurs mois.

C’est en consultant différents témoignages sur des réseaux sociaux, comme celui de Jessica Gagnon, qu’elle réalise que plusieurs propriétaires d’animaux dénotent des effets secondaires graves chez leurs bêtes après la prise de Bravecto.

Dans le cas de Jessica Gagnon, son chien Snoopy, un teckel d’à peine deux ans, est mort moins de 24 heures après l’ingestion du médicament.

Pourtant, lors de sa mise en marché du médicament d’ordonnance en 2014, aucune mise en garde autre que « des vomissements » n’apparaissait sur l’emballage.

La substance active du médicament Bravecto, le fluralaner, appartient à la classe chimique des isoxazolines, liée à des cas de problèmes neurologiques, de tremblements et de crises d’épilepsie chez certains chiens.

« Si j’avais su, jamais je ne lui aurais donné ce médicament [...], c’était mon bébé et je veux que justice soit rendue pour lui », a laissé tomber Mme Gagnon avant d’éclater en larmes lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

Mise à jour

L’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments [français pour FDA] a procédé à d’importants changements sur l’étiquette du produit. Sur le site web du fabricant on peut lire que « dans de rares cas, le médicament peut causer des problèmes neurologiques», et de nombreux autres effets secondaires graves y sont désormais indiqués.

«Ce qu’on veut, c’est que les gens soient informés et renseignés sur tous les effets secondaires possibles», conclut-elle.

Questionné à ce sujet, l’Ordre des vétérinaires du Québec rapporte que «peu de médicaments n’ont pas d’effets secondaires» et que le vétérinaire doit informer le propriétaire sur la «nature des médicaments prescrits et des dangers».

Les représentants du fabricant du médicament ont indiqué dans une déclaration transmise par courriel qu’ils étaient «impatients de présenter [leurs] preuves devant le tribunal» et que l’efficacité du médicament a été prouvée puisque «plus de 300 millions de doses ont été distribuées dans 100 pays».

Les deux propriétaires pourront finalement témoigner lors du procès sur le fond qui aura lieu l’année prochaine.

