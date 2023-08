«Ça sent le feu»: Patrick Langlois et sa famille sur l’île de Maui ravagée par les flammes

L’animateur de radio Patrick Langlois se trouve présentement avec sa famille à Hawaï où d’importants incendies ont fait au moins six morts, et que d’autres pourraient être à déplorer.

M. Langlois se trouve sur l’île de Maui, où mercredi la ville touristique de Lahaina, sur la côte ouest de l’île, a été la proie des flammes, forçant l’évacuation de 12 000 habitants.

«On a commencé le voyage du côté de Lahaina, là où on voit ces images, c’est des rues dans lesquelles on s’est promenés, des restaurants dans lesquels on a mangé», relate à TVA Nouvelles l’animateur de radio, qui se dit toutefois sain et sauf avec sa famille.

«On devait retourner souper à Lahaina hier, ça a été annulé finalement parce qu’il y avait des pannes de courant, et ensuite de ça les forts vents ont causé ces brasiers-là. Rapidement, hier après-midi, on sentait la fumée, on savait que ça n’allait pas bien», a-t-il ensuite détaillé.

M. Langlois s’estime chanceux, alors que d’autres touristes se retrouvent dans des situations de grandes précarités.

«Il y a des gens qui ont quitté leur hôtel parce qu’il y avait des pannes d’électricité pour aller trouver refuge sur une plage ailleurs, et ils ne sont pas capables de retourner à leur hôtel», explique-t-il.

À l’endroit où se trouve M. Langlois, un certain calme règne, même si la présence des incendies reste préoccupante, alors que les panaches de fumée sont visibles à l’horizon: «Ça ne sent pas la panique, mais ça sent le feu.»

M. Langlois et sa famille resteront sur l’archipel d’Hawaï jusqu’à samedi.

«On va patienter... en même temps, on attend de voir si les vols vont continuer de rentrer, parce que s’il n’y a plus de vols qui rentrent, évidemment il n’y en a plus qui vont sortir. Donc, on ne panique pas, mais c’est sûr qu’on suit la situation», mentionne-t-il.

«Je suis en vacances, je laissais mon cellulaire dans ma poche, mais là je le regarde pas mal plus que j’aimerais», fait enfin remarquer M. Langlois.