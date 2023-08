Des cours de natation gratuits à Victoriaville

Depuis le début de l'été, plusieurs noyades sont survenues au Québec et, afin de prévenir de tels drames, Victoriaville, dans le Centre-du-Québec, offre gratuitement des cours de natation, une initiative qui connait beaucoup de succès.

Le but est de prévenir la noyade. «On croit que ce n’est pas nécessaire dans la vie de savoir jouer au hockey ou au baseball, mais savoir nager, c’est primordial», a lancé le maire de la municipalité, Antoine Tardif.

Des centaines d'enfants âgés entre 5 et 12 ans bénéficient des cours.

«On a ouvert 160 places et les 160 places ont rapidement trouvé preneur», a expliqué la responsable aquatique à la Ville de Victoriaville, Cathie Bergeron.

«On voit une progression à chaque cours et les jeunes sont assez motivés de venir», a souligné la cheffe nageuse, Marguerite.

Les enfants ont fait beaucoup de progrès depuis le début de l'été. Plusieurs sont heureux de maintenant être plus à l’aise dans l’eau.

Une initiative saluée

Les parents, eux, saluent cette initiative. «C’est un soulagement aussi pour les parents de savoir que la Ville supporte ce genre d’apprentissages», a indiqué la maman d’une fillette qui participait au cours.

Pour l’une des mères rencontrées à la piscine du parc des Forges apprendre à nager à un enfant est un réel cadeau. Elle est aquaphobe, mais ne voulait pas que ces enfants soient arrêtés par la même peur. Le cours sert justement à rendre la natation plus accessible à tous.

«La natation, c’est un merveilleux sport, mais malheureusement il y a certains dangers reliés à l’eau. C’est pour ça qu’il est essentiel de donner l’accès au cours de natation aux plus d’enfants possible», a ajouté Cathie Bergeron.L’initiative pourrait prendre de l’ampleur

L'initiative de la Ville est un succès. Alors que le maire souhaite répéter l'expérience l'été prochain, la possibilité d'offrir les cours gratuitement toute l'année sera étudiée cet automne.

D'autres villes souhaitent de plus prendre exemple sur Victoriaville. «Plusieurs personnes m’ont contacté. Plusieurs se demandent comment on a mis en place ce programme-là. Quels sont les coûts? Comment on a réussi à avoir les moniteurs?», a mentionné M. Tardif qui espère que plusieurs municipalités de la province emboîteront le pas comme les cours de natation peuvent sauver des vies.