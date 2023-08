Italie: trois nouveaux volcans sous-marin découverts près de la Sicile

Trois nouveaux volcans sous-marin ont été découverts près des côtes siciliennes, portant le total de volcans connus dans le canal de Sicile, le bras de mer séparant l'île de l'Afrique du Nord à une quinzaine, a indiqué mercredi un expert à l'AFP.

«Nous avons découvert six volcans en 2019, plus les trois de cette récente découverte, mais il y en a déjà cinq ou six autres répértoriés, soit une quinzaine de volcans sous-marin», a précisé Emanuele Lodolo, expert de géophysique de l'Institut national d'océanographie et de géophysique expérimentale (OGS).

Ces trois volcans découverts «sont situés à des profondeurs variant de 100 à 400 mètres et le plus proche se trouve à environ 7 km de la côte» du sud-ouest de la Sicile, a précisé M. Lodolo.

Impossible de dire cependant si ces volcans sous-marins représentent un danger pour la population: «C'est comme pour les séismes, nous ne sommes pas en mesure de faire des prévisions. Nous ne pouvons pas affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption. L'important, c'est de les surveiller constamment».

L'OGS précise dans un communiqué qu'une épave d'un navire a également été découverte lors des recherches océanographiques menées du 16 juillet au 5 août 2023 par une équipe internationale de scientifiques à bord du navire allemand Meteor.

L'épave, non identifiée, est celle d'un navire d'une centaine de mètres de longueur et 17 m de largeur, se trouvant à une profondeur de 110 m et située à mi-chemin environ entre la minuscule île volcanique de Linosa et la Sicile.

Au cours de leurs travaux, les scientifiques ont également prélevé des échantillons de roches des divers volcans sous-marin.

«Ces informations seront essentielles pour reconstruire l'histoire géologique d'une des régions les plus complexes de la Méditerranée centrale», a estimé Matilde Ferrante, une scientifique de l'OGS ayant participé aux travaux, citée par le communiqué.

Quand on pense aux volcans italiens, les premiers qui viennent à l'esprit sont le Vésuve et l'Etna «et de nombreuses personnes pensent que les volcans italiens sont une dizaine au total mais en réalité nous en avons décompté 70, dont un grand nombre sont sous-marins, allant de la Toscane jusqu'à la Sicile et dans le canal de Sicile», selon le site de l'Institut national de géophysique et vulcanologie (INGV).