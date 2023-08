Jay-Z annule son festival Made in America

Le festival de musique Made in America de Jay-Z a été annulé en raison de « circonstances sévères ».

Mardi 8 août, les organisateurs du festival annuel de deux jours, fondé par le rappeur en 2012, ont annoncé que l'édition 2023 n'aurait pas lieu à Philadelphie, en Pennsylvanie, les 2 et 3 septembre. « En raison de circonstances sévères indépendantes du contrôle de la production, le festival Made in America 2023 n'aura plus lieu. Cette décision a été difficile et n'a pas été prise à la légère ni sans une immense délibération », indique le communiqué sur les réseaux sociaux.

« Made in America a toujours offert des expériences exceptionnelles aux fans de musique et aux spectateurs, et nous nous engageons à toujours offrir une expérience de festival de premier plan. Nous sommes impatients de retourner à Benjamin Franklin Parkway et à la grande ville de Philadelphie en 2024. »

Le festival de cette année devait avoir SZA et Lizzo pour têtes d'affiche, tandis que Mase & Cam'ron, Ice Spice, Miguel, Metro Boomin et Lil Yachty devaient également s'y produire.

Lizzo est actuellement impliquée dans un procès contre trois de ses anciennes danseuses, Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, qui l'ont poursuivie la semaine dernière pour harcèlement sexuel, racial et religieux, création d'un environnement de travail hostile, entre autres réclamations. Quelques jours plus tard, la chanteuse de Truth Hurts a qualifié ces allégations de « fausses », « incroyables » et « scandaleuses » et a affirmé qu'elle n'était « pas la méchante » que ses anciennes employées et la presse avait décrite.