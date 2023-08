Le guitariste Robbie Robertson, fondateur du groupe The Band, décède à 80 ans

Le guitariste canadien Robbie Robertson, fondateur du groupe The Band, est décédé mercredi à 80 ans.

Son gérant en a fait l’annonce à plusieurs médias américains, précisant qu’il combattait la maladie depuis quelque temps déjà.

«Robbie était entouré de sa famille lors de son décès. Sa conjointe Janet, son ex, Dominique et le conjoint de cette dernière, ainsi que ses enfants Alexandra, Sebastian et Delphine», a fait savoir Jared Lavine dans un communiqué.

Le groupe canado-américain The Band, principalement actif entre 1969 et 1976, est connu pour ses succès tels que «The Weight» ou «Up On Cripple Creek».

Il était composé de Robbie Robertson à la guitare, de Levon Helm au chant et à la batterie, de Garth Hudson aux claviers et au saxophone, de Richard Manuel au piano, batterie et chant et de Rick Danko à la basse.

Garth Hudson est le seul survivant du groupe.

Le concert d’adieu du groupe avait fait l’objet d’un film documentaire «La Dernière Valse» («The Last Waltz») réalisé par le réalisateur oscarisé Martin Scorsese à qui l’on doit les films «Les Affranchis», «Taxi Driver» ou «Le loup de Wall Street».