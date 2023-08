Le PQ «pourrait vite devenir premier chez les jeunes», pense la présidente des jeunes péquistes

Québec solidaire séduit majoritairement la génération nostalgique du printemps 2012, et les plus jeunes se tournent dorénavant vers le Parti québécois, selon la présidente des jeunes péquistes.

• À lire aussi: Péquistes et solidaires: Paul St-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois auraient avantage à s'entendre

• À lire aussi: Démission de Joëlle Boutin: le PQ veut «battre la CAQ» à Québec

«Pour une certaine génération, Gabriel Nadeau-Dubois et Québec solidaire sont vraiment porteurs. Ils portent un message qui leur parle, et qui rappelle toute la fougue de 2012», a affirmé Marie-Laurence Desgagné en entrevue avec l’Agence QMI, à l’approche du congrès du comité national des jeunes du PQ qui se tiendra à Québec les 12 et 13 août.

«Mais pour ceux qui sont un peu plus jeune, je dirais les 24 ans et moins, qui n’avons pas vécu 2012, pour nous, Paul St-Pierre-Plamondon, ça a été une découverte lors de la dernière campagne», a-t-elle ajouté.

La jeune femme convient que plusieurs électeurs qui ont entre 18 et 35 ans sont sensibles aux questions environnementales, et que bon nombre d’entre eux voit en Québec solidaire le parti de l’environnement.

Néanmoins, elle estime que le plan environnemental du PQ n’est pas en reste, et qu’il convainc les plus jeunes d’appuyer la formation de Paul St-Pierre Plamondon. «Ce plan, on l’a vu, et on l’a vu à l’épreuve aussi. Donc il y a vraiment un terreau qui est fertile pour le PQ chez les jeunes».

Du pain sur la planche

Pourtant, 14% seulement des 18-34 ans appuient le Parti québécois, alors que 42% d’entre eux favorisent Québec solidaire, selon le sondage Léger sur les intentions de vote réalisé en juin dernier. Dans cette tranche d’âge, le PQ arrive même derrière la CAQ, qui récolte 20% des appuis.

D’ailleurs, la présidente des jeunes péquistes admet sans peine que le parti a «un gros travail» à faire dans les quatre prochaines années pour convaincre les jeunes, et elle espère que ce sera une priorité.

«Si on pouvait dès maintenant travailler à rejoindre toujours plus de jeunes, je pense effectivement qu’on pourrait vite devenir premier chez les jeunes. Mais il y a du travail à faire», a-t-elle dit.

Congrès

Par ailleurs, Mme Desgagné assure que «l’ambiance est très bonne» dans les rangs des jeunes péquistes, qui sont satisfaits de la direction que prend le parti à l’heure actuelle.

«Je dirais qu’il n’y a pas vraiment de point de tension», résume-t-elle, en rappelant que les jeunes du PQ sont toujours contents que le parti ait adopté leur proposition d’étendre la loi 101 au Cégep.

Ainsi, le congrès d’en fin de semaine ne sera pas l’occasion d’ébranler les colonnes du temple. Parmi les propositions que seront débattues, on trouve l’élaboration d’une charte québécoise d’éthique en matière d’intelligence artificielle et l’interdiction aux grandes entreprises, mais pas aux organismes ou aux friperies, de jeter des vêtements.