Les centres de recyclage automobile au Saguenay profitent de l’inflation

L'inflation profite aux différents centres de recyclage automobile du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisque le prix des pièces neuves a monté en flèche.

De plus en plus d'automobilistes qui ont besoin d'effectuer des réparations sur leur voiture se tournent vers des pièces usagées, afin d'économiser.

«La vente de pièces est présentement en forte demande, a dit Éric Desbiens, le président de Recyclage et pièces d'auto Éric Desbiens. C'est sûr que le chiffre d'affaires, si on compare avec l'an dernier, est supérieur de 15 %. Et ça va tout le temps en montant. Parfois, on n’est pas capable de répondre à la demande.»

Dans certains cas, ce n'est pas le prix d'une pièce neuve qui décourage les automobilistes, mais plutôt sa disponibilité. Des clients se butent à de longs délais avant d'avoir accès à ce qu'ils veulent.

Les recycleurs souhaitent par ailleurs défaire le mythe concernant la qualité des trouvailles qu'on peut faire dans leurs cours.

«C'est moins cher, mais ça ne veut pas dire que la pièce n'est pas bonne, a indiqué le gestionnaire de la cour chez Pièces d'Auto Choc, Richard Turcotte. Souvent, le véhicule peut arriver ici et la pièce venait d'être changée peu de temps avant [...]. Il y a souvent des choses recyclables.»

Autre constat, les véhicules arrivent dans un état de dégradation beaucoup plus avancé. Les consommateurs useraient leur véhicule le plus possible avant de s'en départir.

La valeur des véhicules neufs a augmenté de 25 % depuis la dernière année, ce qui pousserait davantage de conducteurs à conserver leur vieille voiture.

Avec les taux d'intérêt en hausse et les listes d'attentes dans certains concessionnaires pour obtenir un nouveau véhicule, les recycleurs s'attendent à ce que cet achalandage marqué continue pendant encore un bon moment.