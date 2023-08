Loi C-18: Météo Chicoutimi dans une zone grise

Les contenus médiatiques sont de moins en moins accessibles sur les plateformes Facebook et Instagram en raison de la loi C-18, une contre-attaque qui touche plusieurs médias, dont Météo Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le fondateur du média d’information météorologique régional, Jimmy Desbiens, craint que le contenu qu'il partage depuis les 15 dernières années sur sa page Facebook soit bientôt bloqué.

«Depuis dimanche soir ou lundi, je voyais qu'il y a des gens qui commençaient à avoir de la misère à consulter Météo Média. Je me dis que s'ils sont rendus à Météo Média, Météo Chicoutimi est sûrement dans la file», a-t-il expliqué.

Ce blocage est directement lié à l'action prise par Méta en riposte à la loi C-18, qui vise à obliger les géants du web à donner une redevance aux médias pour le partage de leur contenu.

Impact majeur

Jimmy Desbiens gagne sa vie uniquement grâce à son entreprise depuis près d’un an.

Il s’inquiète d’être dans la mire de Méta et de perdre son seul gagne-pain. «Demain matin, si on m'enlève le moyen de communication qui est Facebook, je pourrais perdre peut-être un 40 à 50% de mes revenus de publicité qui passent sur Facebook. C'est un impact majeur au point de remettre en question mon entreprise», a admis le passionné de météo.

S’il devait cesser ses activités, l'impact serait majeur pour ses milliers d'abonnés qui consultent quotidiennement son contenu. Au fil des ans, il est devenu la référence météo au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«On prend les exemples d'orages violents comme on a vécu du côté de rivière-éternité au début du mois de juillet. J'étais en direct, on était 2000 personnes sur Facebook qui posaient des questions, dans les tempêtes, même chose. On efface ce canal de communication là donc automatiquement c'est de l'information qui se perd pour tous les citoyens de la région, ça c'est officiel», a-t-il souligné.

Plan B

La plateforme Facebook est le moyen de communication principal de cet entrepreneur. Peu de solutions s'offrent à lui en guise de plan B.

Plusieurs lui conseillent de publier du contenu sur TikTok, mais la manière d’informer les gens via cette plateforme est différente et ses abonnés sont habitués de s’informer depuis 15 ans via sa page Facebook. L’idéal serait de concevoir une application qui peut être téléchargée sur un téléphone, mais cette option est onéreuse.

«Peut-être que la loi C-18 n'est pas adaptée à des plus petits médias comme le mien. Il y a quelque chose qui est fait pour les gros, pour les petits, mais ceux qui sont entre les deux comme moi, on est en eau trouble. On ne sait pas si on est inclus ou pas dans la loi C-18», a-t-il confié.

Entre-temps, il invite la population à consulter son site web.

«Je me laisse un certain temps pour voir comment vont aller les négociations avec le gouvernement. J'ai une marge de manœuvre, mais si je vois que ça s'étire, il va falloir que je prenne des décisions en conséquence», a conclu Jimmy Desbiens.