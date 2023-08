Une première clinique dédiée aux Autochtones à Montréal

Une première clinique d’urgence dédiée aux Autochtones ouvre ses portes à Montréal.

Le Centre de soins autochtones de Tophtià:ke, installé tout près de l’Hôpital Royal Victoria et du métro Vendôme, est désormais accessible en cette Journée internationale des peuples autochtones à toutes personnes qui se considèrent issues des Premières Nations.

Le médecin et cofondateur, Sean Yaphe, explique sur les ondes de LCN que la clinique offre «pour l’instant des services de soins sans rendez-vous pour la population autochtone qui habite à Montréal les mercredis matin».

«On ne sait pas ce s’en vient, mais on va voir», exprime-t-il en riant.

Avec une conception évolutive, le médecin informe qu’il aimerait pluraliser les services offerts par le centre «avec d’autres soins et d’autres spécialistes».

Une clinique contre la discrimination

Il a rappelé que Montréal était «la seule métropole [au Canada] qui n’avait pas de clinique de soins spécifiquement pour la population autochtone», donnant l’exemple des villes de Toronto, Ottawa et Vancouver qui ont déjà des établissements médicaux de ce type.

M. Yaphe soutient que cette initiative est très importante pour les personnes autochtones qui vivent «beaucoup de stéréotypages, beaucoup de discriminations, et donc qui ne vont pas chercher de soins».

«On essaie d’ouvrir quelque chose qui est holistique et culturellement sécure», maintient le médecin qui précise qu’une approche «holistique» de la médecine est un mélange de «la médecine occidentale et de la médecine traditionnelle pour la population autochtone, avec des ainées et des "Traditional healers" (Guérisseurs traditionnels)».

Le centre est donc ouvert dès aujourd’hui aux Montréalais issus des Premières Nations qui peuvent s’y présenter les mercredis sans rendez-vous