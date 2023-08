Oubliez les 10 000 pas par jour: à 4000, vous réduisez vos risques de mourir

Vous êtes de ceux qui ont de la difficulté à atteindre 10 000 pas par jour? Bonne nouvelle: marcher aussi peu que 4000 pas quotidiennement pourrait réduire le risque de mourir de n’importe quelle cause.

C’est la conclusion à laquelle est arrivée une équipe de scientifiques qui a analysé 17 études qui ont suivi plus de 200 000 personnes pendant une moyenne de sept ans. Il s’agit de la plus grande analyse effectuée sur les bienfaits de la marche à ce jour.

L’étude menée par un groupe de chercheurs dirigé par Maciej Banach, professeur de cardiologie préventive à l'Académie médicale de Lodz en Pologne, a aussi montré que faire 2300 pas par jour peut réduire de manière significative les risques de mourir d’une maladie cardiovasculaire.

À 4000 pas, les risques de mortalité diminuent, peu importe la cause.

Il y a aussi des bénéfices importants lorsque ces seuils sont dépassés: chaque augmentation de 1000 pas par jour est associée à une réduction de 15% du risque de mourir, tandis qu'une augmentation de 500 pas par jour est associée à une réduction de 7% des décès par maladie cardiovasculaire.

Pour les plus jeunes, l'amélioration est particulièrement marquée chez ceux qui font entre 7000 et 13 000 pas au quotidien. Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, il faut plutôt viser entre 6000 et 10 000 pas par jour.

Pas de plateau

En dévoilant les résultats de cette nouvelle étude, les chercheurs ne souhaitent pas nous encourager à marcher moins, mais plutôt nous faire prendre conscience que même un petit effort compte.

Ils précisent d’ailleurs qu’il n’y a pas de plateau au-delà duquel les améliorations arrêtent de se faire ressentir. D’autres études devront toutefois être menées pour bien comprendre les effets sur la santé de faire plus de 20 000 quotidiennement, soulignent les chercheurs.

Pour rappel, l'activité physique insuffisante est le quatrième risque de décès dans le monde et représente environ 3,2 millions de décès par an, selon l'Organisation mondiale de la santé.