Port-Cartier compte sur Québec pour sauver sa piscine

La Ville de Port-Cartier cherche présentement des entreprises capables de livrer les plans et devis pour la réfection et l’agrandissement de sa piscine municipale.

Un projet estimé à 15 millions $ qui risque de ne pas se réaliser sans l’aide de Québec.

Un mur extérieur de la piscine de Port-Cartier s’est effondré, lors de la tempête du 23 décembre dernier, s’ajoutant à la longue liste de réparations à effectuer à l'infrastructure construite en 1978.

«On a besoin d’une réfection majeure, au niveau de l’équipement de la filtration, on a besoin d’un agrandissement pour répondre aux besoins, a dit la directrice du service de Loisirs et de culture de Port-Cartier, Diane Roux. On a en moyenne 35 000 entrées par année, dont 115 par jours d’usagers.»

TVA Nouvelles

La Ville de Port-Cartier souhaite non seulement rénover la piscine qu’elle possède avec le Centre de services scolaire, mais aussi l’agrandir. Un projet estimé à 15 millions $.

«On aimerait avoir deux bassins, un plus récréatif, pour répondre aux besoins des personnes plus âgées et des jeunes familles, et un bassin adapté à la natation qu’on garderait à une température adéquate pour l’entraînement», a expliqué Diane Roux.

Des plans et devis pour convaincre Québec

Une fois les plans et devis en mains pour la réfection, la municipalité pourra les utiliser pour convaincre le gouvernement provincial de lui accorder une subvention issue du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. La dernière demande à ce programme avait été refusée en 2019, se souvient Diane Roux.

«Pour tout l’est du Québec, aucun projet n’a été retenu, que ce soit à Rimouski, la rive sud ou la Côte-Nord, a rappelé Diane Roux. L’enveloppe budgétaire a été séparée au niveau des grands centres. J’ose espérer que les régions vont être entendues.»

Une piscine en fin de vie

La piscine de Port-Cartier est conçue pour avoir une durée de vie de 40 ans, mais elle a été construite il y a 45 ans.

«La piscine va mourir si on n’investit pas. Je ne suis pas une experte, mais je lui donne un trois à 4 ans», a-t-elle mentionné.

Le programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du gouvernement provincial pourrait couvrir jusqu’aux deux tiers des coûts du projet. La Ville de Port-Cartier doit déposer une demande cet automne et espère obtenir une réponse l’an prochain.