Robert De Niro: la cause du décès de son petit-fils a été confirmée

Le petit-fils de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, est décédé d'une overdose accidentelle de drogue.

L'acteur en herbe de 19 ans a été retrouvé inconscient et déclaré mort par les services d'urgence le 2 juillet, et mardi (8 août 23), le bureau du médecin légiste en chef de New York a confirmé la cause de son décès.

Selon celui-ci, sa mort résulte des « effets toxiques du fentanyl, du bromazolam, de l'alprazolam, du 7-aminoclonazépam, de la kétamine et de la cocaïne ». Sa mort a été jugée accidentelle.

La mère de Leandro, Drena De Niro, avait précédemment partagé ses convictions sur la cause de la mort de son fils et avait accusé quelqu'un de lui avoir vendu des pilules contenant du fentanyl.

Le fentanyl est un opioïde synthétique très puissant, 50 à 100 fois plus puissant que la morphine. « Quelqu'un lui a vendu des pilules dont ils savaient qu'elles contenaient du fentanyl, mais il les lui a quand même vendues, donc pour tous ces gens qui vendent et achètent encore cette merde, mon fils est parti pour toujours », a écrit sa mère de 51 ans sur Instagram.

À la mi-juillet, une femme de 20 ans a été arrêtée en lien avec la mort de Leandro et accusée de lui avoir vendu de la drogue. Son procès devrait commencer plus tard ce mois-ci.

Drena De Niro a annoncé la mort de Leandro dans un communiqué, écrivant : « C'est avec un choc et une tristesse incommensurables que nous disons au revoir à notre fils bien-aimé Leo. Nous vous remercions pour l'effusion d'amour et de soutien et vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment pour traiter ce chagrin inconsolable. »