Sophie Roy sera la nouvelle directrice du Service de police de Bromont

Après avoir passé huit mois par intérim à la tête de la police montréalaise, Sophie Roy accédera à la direction du Service de police de Bromont dès ce jeudi.

C’est ce qu’a annoncé mercredi le maire de la Ville, Louis Villeneuve, assurant par la même occasion sa pleine confiance envers Mme Roy.

La nouvelle cheffe de police avait passé les 35 dernières années au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), gravissant progressivement les échelons avant de devenir directrice par intérim au départ de Sylvain Caron, en avril 2022.

Elle était alors devenue la première femme à prendre la tête de cette organisation policière, jusqu’à la nomination de Fady Dagher, huit mois plus tard.

Mme Roy quittera finalement la retraite pour accepter ce nouveau poste dans la ville dont elle est citoyenne depuis quelques années.

«Je suis honorée et enthousiaste d'accepter ce nouveau rôle. Je suis une policière avant tout et c’est une belle opportunité qu’on me propose de revenir à l’essence même d’un service de police de proximité», a-t-elle déclaré.

Elle prendra la relève de Jean Bourgeois, qui «quitte pour relever de nouveaux défis». Il était à la tête du service au cours des 20 dernières années.