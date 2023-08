Taylor Swift en tête des nominations aux MTV Video Music Awards 2023

Taylor Swift arrive en tête des nominations aux MTV Video Music Awards (VMA) 2023, apparaissant dans huit catégories.

Les artistes nommés ont été annoncés mardi (8 août) et ce sont les femmes qui dominent cette année, avec SZA en lice pour six prix, et Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Kim Petras et Nicki Minaj juste derrière avec cinq chacune.

Sam Smith a également décroché cinq nominations, tandis que Shakira, BLACKPINK et Diddy ont été nommés dans quatre catégories.

Pour la première fois depuis l'introduction de la catégorie Artiste de l'année en 2017, toutes les nominées sont des femmes : Taylor Swift, Doja Cat, Nicki Minaj, Shakira, Beyoncé et Karol G.

Le hit Anti-hero de Taylor Swift a obtenu sept nominations : Clip de l'année, Chanson de l'année, Meilleure pop, Meilleure photographie, Meilleur montage, Meilleurs effets visuels et Meilleure réalisation.

Taylor Swift pourrait ainsi devenir l'artiste la plus récompensée de l'histoire des VMA, mais devra remporter au moins six prix. La chanteuse a actuellement 14 VMA, tandis que Madonna en a 20.

Bien que SZA ait remporté six nominations cette année, elle n'a pas été reconnue dans la catégorie Artiste de l'année. Sa chanson à succès Kill Bill lui a valu cinq nominations : Chanson de l'année, Clip de l'année, Meilleure réalisation, Meilleur montage et Meilleure direction artistique. Son hit a cependant été reconnu dans la catégorie Meilleur R&B.

Anti-Hero et Kill Bill sont rejoints dans la catégorie Chanson de l'année par Flowers de Miley Cyrus, Vampire d'Olivia Rodrigo, Calm Down de Rema et Selena Gomez, Unholy de Sam Smith et Kim Petras et Bad Habit de Steve Lacy.

Parmi les nommés pour la première fois aux VMA figurent Kim Petras, Ice Spice, Metro Boomin, GloRilla, Ayra Starr et Peso Pluma.

Une nouvelle catégorie a été ajoutée à l'édition de cette année : Meilleurs Afrobeats.

Les MTV Video Music Awards 2023 se tiendront le 12 septembre au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey. On ne sait pas encore qui animera la cérémonie.

Les fans peuvent désormais visiter vote.mtv.com pour choisir leur artiste préféré dans 15 des catégories non genrées.

D'autres nominations, dont Groupe de l'année et Chanson de l'été, seront annoncées ultérieurement.

Voici la liste principale des nominés :

Chanson de l'Année

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Steve Lacy - Bad Habit

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Clip de l'Année

Doja Cat - Attention

Miley Cyrus - Flowers

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo - Vampire

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Artiste de l'Année

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Meilleur Artiste Emergent

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Meilleure Collaboration

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Post Malone & Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - Gotta Move On

KAROL G & Shakira - TQG

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - Creepin’ (Remix)

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Meilleur Pop

Demi Lovato - Swine

Dua Lipa - Dance the Night

Ed Sheeran - Eyes Closed

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

P!NK - Trustfall

Taylor Swift - Anti-Hero

Meilleur Hip-Hop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - Gotta Move On

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE

GloRilla & Cardi B - Tomorrow 2

Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX - Kant Nobody

Metro Boomin ft. Future - Superhero (Heroes and Villains)

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Meilleur Rock

Foo Fighters - The Teacher

Linkin Park - Lost (Original Version)

Red Hot Chili Peppers - Tippa My Tongue

Måneskin - The Loneliest

Metallica - Lux Æterna

Muse - You Make Me Feel Like It’s Halloween

Meilleur Alternatif

Blink-182 - Edging

Boygenius - The Film

Fall Out Boy - Hold Me Like a Grudge

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - Candy Necklace

Paramore - This Is Why

Thirty Seconds To Mars - Stuck

Meilleur R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye - Stay

Chlöe ft. Chris Brown - How Does It Feel

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - Creepin’ (Remix)

SZA - Shirt

Toosii - Favorite Song

Yung Bleu & Nicki Minaj - Love In The Way

Video for Good

Alicia Keys - If I Ain’t Got You (Orchestral)

Bad Bunny - El Apagón Aquí Vive Gente

Demi Lovato - Swine

Dove Cameron - Breakfast

Imagine Dragons - Crushed

Maluma - La Reina

Meilleure Cinématographie

Adele - I Drink Wine

Ed Sheeran - Eyes Closed

Janelle Monae - Lipstick Lover

Kendrick Lamar - Count Me Out

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

Taylor Swift - Anti-Hero

Meilleure Réalisation

Doja Cat - Attention

Drake - Falling Back

Kendrick Lamar - Count Me Out

Megan Thee Stallion - Her

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Meilleure Direction Artistique

Boygenius - The Film

Blackpink - Pink Venom

Doja Cat - Attention

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - Candy Necklace

Megan Thee Stallion - Her

SZA - Shirt

Meilleurs Effets Visuels

Fall Out Boy - Love From the Other Side

Harry Styles - Music for a Sushi Restaurant

Melanie Martinez - Void

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Taylor Swift - Anti-Hero

Meilleure Choréographie

Blackpink - Pink Venom

Dua Lipa - Dance the Night

Jonas Brothers - Waffle House

Megan Thee Stallion - Her

Panic! at the Disco - Middle of a Breakup

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Meilleur Montage