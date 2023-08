Un groupe de propagande climatosceptique dans les écoles de Floride

Les records de chaleur enregistrés récemment sont dus à des cycles de température naturels, les énergies solaires et éoliennes font plus de mal que de bien, les activistes climatiques sont comme des nazis: voilà quelques-unes des idées qui pourraient bientôt être enseignées aux enfants de la Floride.

L’utilisation de matériel de propagande produit par la Prager University Foundation (PragerU), un groupe conservateur et climatosceptique, a récemment été approuvée par le Département d’éducation de la Floride.

Ainsi, les enseignants pourront dorénavant montrer les vidéos de la division PragerU Kids en classe à des enfants de niveau primaire et les utiliser comme matériel pédagogique.

PragerU Kids produit des vidéos animées de 5 à 10 minutes sur une variété de sujets comme «Comment embrasser sa masculinité», «Comment embrasser sa féminité», «Comment être un gagnant et non une victime» ou encore «Comment être un patriote rationnel».

Capture d'écran PragerU Kids

Leur but est d’offrir une alternative à ce que le groupe perçoit comme une idéologie de gauche qui, selon lui, gagnerait du terrain dans les écoles publiques américaines.

«Le système éducatif américain a été détourné. Comment pouvons-nous avoir de bons enseignants si les enseignants eux-mêmes sont en quelque sorte pris en otage par une idéologie? C’est ce que nous essayons de contrecarrer ici», a expliqué la PDG de PragerU, Marissa Streit, en entrevue avec le magazine Time.

Un narratif climatosceptique

Sur le site web de PragerU Kids, on trouve rapidement des vidéos qui reprennent le narratif climatosceptique. «La planète se réchauffe et se refroidit depuis l’époque préhistorique», peut-on entendre dans une vidéo intitulée «Pologne: la crise énergétique d’Ania». On y présente l’histoire d’Ania, une jeune polonaise qui veut sauver la planète. Mais alors que son gouvernement a interdit le charbon et que les livraisons de gaz russe sont interrompues à cause de la guerre en Ukraine, Ania réalise que son pays n’aura pas de quoi se chauffer durant l’hiver. Quand elle commence à poser des questions, elle est prise à partie par ses amis environnementalistes, comparés à des nazis. Ceux-ci finissent toutefois par se rallier à son opinion: le charbon, c’est bien mieux.

Capture d'écran PragerU

Les mêmes idées sont reprises dans une autre vidéo dans laquelle une jeune Layla et son frère Leo se font expliquer par leur oncle, un «scientifique environnemental», que les énergies solaires et éoliennes sont dispendieuses, peu fiables, insuffisantes pour le monde moderne en plus de tuer tellement d’oiseaux qu’on ne peut plus les compter.

Pour le moment, seules les vidéos catégorisées «Instruction civique» et «Gouvernement» sont permises dans les écoles de la Floride, mais des observateurs craignent que cette autorisation du Département d’éducation agisse comme un sceau d’approbation pour tous les contenus de PragerU aux yeux des parents, relève le Time. Le narratif climatosceptique pourrait aussi être repris dans des vidéos des catégories autorisées.

Des craintes dans d’autres États

La Floride est le premier État à approuver l’utilisation du contenu produit par PragerU dans les écoles publiques, qui comptent environ trois millions d’enfants.

Des observateurs craignent que cette percée dans le système éducatif américain offre à PragerU une légitimité qui lui permettrait d’étendre ses activités dans d’autres États et d'exposer une audience toujours plus large de jeunes impressionnables à ses idées.

L'entrée en scène de PragerU s’aligne avec la position du gouverneur de la Floride, le Républicain Ron DeSantis, qui veut en faire l’État «où l’idéologie woke mourra». Elle fait suite à d’autres décisions qui ont pour but d’imposer des valeurs conservatrices.

AFP

Au printemps dernier, l’État a interdit les enseignements qui touchent l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

La Floride est également le deuxième État où on compte le plus de livres interdits.

