Alzheimer: Une molécule pour retrouver certaines de ses facultés?

Des scientifiques ont réussi à renverser certains symptômes de la maladie d’Alzheimer chez les souris, une avancée qui pourrait, si efficace chez l’humain, permettre de retrouver certaines facultés cognitives.

Ces résultats, obtenus par des scientifiques de l’Université Laval et de l’Université de Lethbridge, ont été publiés dans la revue scientifique Brain.

«Même si la démonstration reste à faire chez l’humain, nous croyons que le mécanisme que nous avons mis en lumière constitue une cible thérapeutique très intéressante parce qu’il ne se limite pas à ralentir la progression de la maladie, mais qu’il permet de restaurer en partie certaines fonctions cognitives», a commenté le responsable de l’étude, Yves De Koninck, professeur à la Faculté de médecine et chercheur au Centre de recherche CERVO de l’Université Laval.

Le principal inhibiteur des signaux neuronaux dans le cerveau humain est le neurotransmetteur GABA. Il fonctionne avec un cotransporteur, le KCC2 – une pompe à ions qui fait circuler les ions chlorures et les ions potassium entre l’intérieur et l’extérieur des neurones, a rappelé le professeur De Koninck.

«Lorsqu’il y a une perte de KCC2 dans la membrane cellulaire, cela peut conduire à l’hyperactivité neuronale. Une étude a déjà montré que les niveaux de KCC2 étaient réduits dans le cerveau de personnes décédées qui avaient souffert d’Alzheimer», a ajouté le chercheur.

Les scientifiques ont donc mis sur pied une molécule activatrice de KCC2, le CLP290, qui prévient sa diminution. L’administration de cette molécule à des souris a permis une amélioration de leur mémoire spatiale et de leurs comportements sociaux. À long terme, le CLP290 les a protégées contre une diminution des capacités cognitives et contre l’hyperactivité neuronale.

«Nos résultats n’impliquent pas que la perte de KCC2 cause l’Alzheimer, a insisté le professeur De Koninck. Par contre, elle semble entraîner un déséquilibre ionique conduisant à une hyperactivité neuronale pouvant mener à la mort des neurones. Cela suggère qu’en prévenant la perte de KCC2, on pourrait ralentir et peut-être même renverser certaines manifestations de la maladie.»

Le CLP290 ne peut cependant être utilisé chez l’humain. L’équipe du professeur De Koninck est en quête d’autres molécules activatrices de KCC2 qui seraient bien tolérées par les personnes souffrant d’Alzheimer.