[VIDÉO] Arrestation spectaculaire: deux jeunes de 19 ans auraient agressé sexuellement et séquestré un homme pendant de longues heures

Deux jeunes de 19 ans sont accusés d’avoir agressé sexuellement et séquestré un homme de 30 ans pendant de longues heures dans un appartement du Plateau-Mont-Royal, avant d’être arrêtés de façon spectaculaire par le SPVM mercredi en fin de journée.

• À lire aussi: [EN VIDÉO] Une arrestation digne d'un film hollywoodien à Montréal

L’arrestation de Ben Terry Edouard et Silya Medkour, mercredi vers 17h, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, a été filmée par un voisin et est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont alors tenté d’intercepter un véhicule dans lequel prenaient place les deux accusés et la victime, âgée de 30 ans.

Selon la vidéo qui circule sur internet, la conductrice du véhicule a tenté de fuir les policiers, mais a rapidement percuté un arbre en bordure de la rue.

Les deux accusés ont alors été interceptés par les agents. La victime a quant à elle été transportée en centre hospitalier afin de traiter des blessures graves, a confirmé le SPVM. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie.

Comparution

Les heures qui ont précédé l’intervention du SPVM auraient été dignes d'un film d'horreur pour la victime, selon les accusations portées contre les deux jeunes.

Ben Terry Edouard et Silya Medkour sont accusés d’avoir agressé sexuellement l’homme, dont l’identité n’a pas été divulguée, tout en ayant utilisé ou menacé d’utiliser une arme et le blessant. L’agression se serait produite entre mardi et mercredi.

Les résidents de Repentigny et LaSalle sont également accusés de voies de fait causant des lésions, de séquestration, d’extorsion pour lui soutirer de l’argent, de menaces et d’avoir résisté à des agents de la paix.

Edouard et Medkour ont comparu jeudi après-midi au palais de justice de Montréal sous dix chefs d’accusation et resteront détenus. Ils seront de retour en cour vendredi afin de subir leur enquête sur remise en liberté.

Graves antécédents

Ben Terry Edouard n’en est pas à ses premières accusations en semblable matière. En novembre dernier, il a été accusé d’agression sexuelle sur deux victimes, l'une mineure et l’autre majeure, de possession non autorisée d’arme prohibée ou restreinte et d’avoir braqué son arme. Trois autres personnes ont aussi été accusées dans ce dossier.

Il avait déjà été accusé d’agression sexuelle causant des lésions quelques mois auparavant.

Sylia Medkour n’a pour sa part aucun antécédent judiciaire.