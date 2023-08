«C’était comme les 12 travaux d’Hercule»: découragé par le REM, il prendra sa voiture

Un homme de la Rive-Sud souffrant d’arthrose délaisse le transport en commun pour la voiture après un premier trajet à bord du Réseau express métropolitain (REM) digne d’un parcours à obstacles.

«C’était comme les douze travaux d’Hercule. Je vais avoir mal au genou pendant quatre jours. Je ne peux quand même prendre de la cortisone chaque fois que je prends le REM, ça n’a pas de sens!», rage Robert Caughie, qui vit à Delson.

Malgré ses 175 kilos et ses problèmes de genou, l’homme de 57 ans prenait l’express 100 d’exo pour se rendre au travail au centre-ville avant que l’autobus cède sa place au REM, en raison d’une clause de non-concurrence sur le pont Champlain.

Le travailleur de bureau s’attendait à ce que le REM facilite sa vie, mais son premier trajet s’est révélé un véritable parcours du combattant, mercredi matin. «Ça m’a pris une heure et demie et j’étais en sueur», laisse-t-il tomber.

Comme le mont Everest

Il doit prendre un premier autobus d’exo pour se rendre à la station Brossard, où il constate l’absence d’escalier mécanique, une première embûche.

Photo Chantal Poirier

«Il faut descendre, passer en dessous d’une passerelle puis remonter des escaliers. Sinon il faut se rendre à l’ascenseur, mais c’est plus long», déplore le père de trois jeunes adultes.

Une fois à bord, il y a peu de places pour s’asseoir et il a de la difficulté à se tenir debout dans le train en mouvement, même avec son bâton de marche. Rendu à la station Gare Centrale, il se retrouve prisonnier du quai.

«J’étais pris. L’escalier, c’était comme un mont Everest devant moi. Il n’y avait pas d’escalier roulant, pas d’ascenseur vers la Place Bonaventure», dit-il, choqué.

Photo Anouk Lebel

En panne

Plus loin, vers la Gare Centrale, l’ascenseur était hors service, de même que les escaliers mécaniques.

Photo Anouk Lebel

L’agent de sécurité le dirige donc vers l’escalier le moins abrupt, un autre mont Everest que M. Caughie prend plus de 10 minutes à monter, en prenant appui avec ses bras.

Le parcours du combattant se poursuit sur le boulevard Robert-Bourassa, en pente descendante, un stress supplémentaire pour son genou.

«Je n’ai jamais pris ma voiture, mais là, je n’aurai pas le choix, même si ça veut dire des dépenses supplémentaires et que je serai pris dans les bouchons», dit-il, découragé.

Hors service depuis le début

Les escaliers mécaniques des stations Gare Centrale et Île-des-Sœurs et n’auraient jamais été fonctionnels, selon nos informations. Quant à l’ascenseur de la Gare Centrale, la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ Infra, n’a pas précisé pendant combien de temps il avait été en panne.

«Les équipements, dont les ascenseurs et les escaliers mécaniques, sont en période de rodage. Des équipes sont présentes sur le terrain pour régler toute défaillance le plus rapidement possible», explique par courriel une porte-parole, Jessica Théroux.

La présence d’un escalier mécanique à une station est établie selon un «critère de performance» basé sur la même valeur de dénivelé que celui utilisé par la Société de transport de Montréal (STM), avait indiqué CDPQ Infra la semaine dernière pour justifier leur absence aux stations Panama, Du Quartier et Brossard.