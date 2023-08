CHU de Québec: les soins en péril à cause de la pénurie de technologistes

Une grave pénurie de technologistes en laboratoire frappe durement les hôpitaux de Québec et pourrait mettre en péril les soins dans certains secteurs névralgiques comme les urgences ou les blocs opératoires, alertent des médecins.

«Il est de notre devoir de vous informer de cette situation critique, car aucun secteur de l’hôpital ne pourrait tenir longtemps avec un manque d’effectif de 30%», cosignent trois médecins spécialistes du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec, qui regroupe cinq établissements.

Dans une lettre remise à la direction le 3 août dernier, obtenue par Le Journal, les trois chefs de service, les Drs Olivier Larochelle, Vincent Laroche et François Rousseau, font part de leur «extrême préoccupation».

Le tiers des postes de technologistes médicaux (65 sur 201) sont vacants dans les principaux laboratoires multidisciplinaires du CHU, indique le document.

Annulations de chirurgies

Ces techniciens sont responsables d’analyser toutes sortes d’échantillons essentiels, comme le sang, pour soigner les patients rapidement. Sans ces résultats, les soignants ne peuvent souvent pas procéder à un diagnostic, à un traitement ou à une opération.

«Il en va de la capacité de nos laboratoires à répondre aux demandes d’analyses pour toutes nos unités de soins afin d’éviter, entre autres, la fermeture de nos urgences ou de nos blocs opératoires», soulignent-ils.

D’ailleurs, le Dr Larochelle insiste sur le fait que ce «cri d’alarme» doit être pris au sérieux par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour donner un coup de barre.

«Dans les prochaines semaines, il va y avoir des annulations de chirurgie si on n’est pas entendus plus que ça», alerte le chef de la clinique d’hématologie et d’oncologie, joint par Le Journal.

«Dans le temps de la COVID, ils étaient capables de se revirer sur un 10 cents», ajoute-t-il.

La pénurie de technologistes se fait sentir partout au Québec, alors que plusieurs hôpitaux doivent jongler avec des postes vacants qui ralentissent l’efficacité du système.

La pénurie s’aggravera

Selon le syndicat de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la pénurie s’aggravera dans les prochaines années.

«On a de la difficulté à attirer les jeunes, et le secteur privé devient plus attrayant, réagit Robert Comeau, président de l’APTS. On ne sera plus capable de donner le service à un moment donné.»

Au sommet de l’échelle salariale, les technologistes gagnent 35,67$ l’heure.

Dans leur lettre, les trois médecins suggèrent différentes mesures à mettre en place rapidement, notamment financer des projets de robotisation des laboratoires et faciliter la formation des employés et les transferts dans les différents hôpitaux.

Du côté du CHU de Québec, la direction se dit préoccupée par la situation «difficile», mais répond que les employés «travaillent ensemble [...] sur des avenues innovantes ayant pour objectif de maintenir l’accès et la qualité des soins aux patients et maintenir cette offre de service essentielle», écrit-on.

Parmi les actions entreprises, on note l’optimisation de certaines analyses, des représentations auprès du MSSS et la valorisation du métier.