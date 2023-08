Des armes livrées par drone directement aux fenêtres des détenus

Les établissements de détention du Québec observent trois fois plus de livraison de drones qu'il y a cinq ans. Trois armes blanches ont été récemment saisies à Québec, dont une ayant servie à. Les détenus se font livrer directement à la fenêtre par drones des objets interdits.

Le président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec lance un signal d’alarme.

«Il y a des livraisons quotidiennes aux établissements de Québec et Saint-Jérôme. (...) Les détenus brisent leurs fenêtres, camouflent le bris de leur fenêtre et quand le drone arrive, ouvre la fenêtre avec un crochet et vont chercher leurs objets », explique Mathieu Lavoie.

Observation d’un drone pour l’ensemble des 18 établissements de détention

- 2018-2019 : 189

- 2022-2023 : 647

Livraison de colis pour l’ensemble des 18 établissements de détention

- 2018-2019 :106

- 2022-2023 : 390

Ces livraisons constantes de cellulaires, armes et différents objets compliquent la tâche des agents de la paix en services correctionnels.

«Quand on intervient, on a toujours en tête : ‘’est-ce qu’il y a une arme dans la cellule? Comment on va intervenir?’’», mentionne le président du syndicat.

Cette situation crée des enjeux de sécurité, mais aussi de contrôle des objets en prison.

« On a même vu une console de jeux Switch rentrer par drone. C’est vraiment rire du système de justice et rire des services correctionnels et nos dirigeants ne font rien », estime M. Lavoie.

Pour lui, la solution est simple : mettre du grillage aux fenêtres de toutes les cellules de détenus. Les agents correctionnels aimeraient aussi avoir des armes intermédiaires, tel le pistolet à impulsion électrique en cas de soupçon de possession d’arme blanche.

«Il ne faut pas attendre qu’il arrive un événement. Il faut agir maintenant pour faire de la prévention», clame Mathieu Lavoie.

Le ministère de la Sécurité publique répond qu’il demeure constamment à l’affut de l’évolution de la situation en adaptant ses pratiques ainsi que ses outils aux technologies et stratagèmes utilisés par les personnes incarcérées.

Il affirme que la mise en service des systèmes fixes de détection de drones dans trois établissements de détention priorisés est prévue au cours des prochains mois.

Par ailleurs, le ministère affirme que la majorité des drones détectés sont interceptés.

Entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, le taux de récupération des colis observés s’élevait à 82,6 %, soutient le ministère.