Des infrastructures montréalaises critiques ciblées par des cyberattaques

Les cybercriminels ont attaqué des infrastructures souterraines critiques à Montréal. Des conduites d’électricité et de télécommunications ont été visées. L'agence publique responsable du réseau a démenti une demande de rançon de deux millions de dollars américains.

«D’après la grosseur de la quantité de données, ça semble être quand même volumineux», dit Éric Parent, président-directeur général d’Eva Technologies. «On ne saura pas la nature de toutes les données tant qu’elles ne seront pas publiées.»

Les cybercriminels menacent présentement de publier les données si un somme d’argent ne leur est pas envoyé d’ici 14 jours. Une rançon de 2 millions de dollars est demandée.

«On ne veut pas payer, parce qu’on ne veut pas subventionner le crime organisé», dit M. Parent. «Dans certains contextes, si on a perdu nos données et que ça va tuer notre entreprise, on n’a pas le choix de payer.»

Cette cyberattaque a été réalisée avec le rançongiciel LockBit, selon des informations d’abord rapportées par LaPresse. «LockBit est le plus actif et ils font des victimes toutes les semaines», lâche M. Parent.

Ce que les entreprises devraient faire pour se protéger

Il y a une panoplie de mesures que les entreprises peuvent mettre en place pour améliorer leur protection contre les cyberattaques. Voici quelques suggestions du président-directeur général d’Eva Technologies :

Mettre les mises à jour sur tous les systèmes informatiques

Faire des tests de vulnérabilité

Évaluer les faiblesses de l’entreprise et optimiser sa protection

