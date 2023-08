Des résidents d’une maison de chambre refusent de quitter, malgré un avis d’éviction

Une quinzaine de résidents d’une maison de chambres de Mont-Joli devaient quitter leur logis jeudi, après que leur propriétaire leur ait donné un avis d’éviction il y a quelques semaines, leur laissant moins d’un pour partir.

Certains résidents vulnérables et à faible revenu refusent toujours de partir et contestent la légalité de cette expulsion. C’est le cas de René Huard et de sa conjointe.

«Je vais dormir sur le bord du chemin!», s’est insurgé René Huard. Je n’aurai nulle part pour me loger, pour me nourrir. Rien!»

C'est que son propriétaire a reçu deux avis de non-conformités de la part du service incendie de la Ville de Mont-Joli et a choisi de fermer les portes de son établissement.

Comme d'autres chambreurs dans sa situation, les revenus de René Huard sont limités. La pénurie de logements fait en sorte qu'il n'y a rien de disponible, et l'Office municipal de l'habitation (OMH) de Mont-Joli a déjà une liste d'attente importante.

«On se prépare pour partir si on peut dénicher quelque chose. J’ai quand même beaucoup d’effets personnels, j’ai des meubles», a ajouté René Huard.

«La liste d’attente pour personnes seules est très longue, et je n’ai pas de logement de disponible. Les gens restent», s’est désolé Vallier April, directeur général de l’OMH.

Le propriétaire se défend

Pour sa part, le propriétaire se défend. Ariel Wolf a affirmé avoir déjà dépensé 300 000 $ pour rendre son immeuble conforme, et qu'il devait encore débourser le même montant pour d'autres travaux. Une somme qu'il prétend ne pas avoir en sa possession.

«Il n'y aucune aide du gouvernement, des municipalités ou peu importe pour ce genre de situation», a expliqué M. Wolf.

Le comité logement du Bas-Saint-Laurent a refusé les demandes d’entrevues de TVA Nouvelles, ce matin. Il a toutefois indiqué que l’avis d’éviction envoyé n’était pas légal.

«J’ai annoncé à tout le monde que la Ville de Mont-Joli dit qu’on n’a pas le droit de loger (des personnes) dans cet immeuble. C’est exactement ça que j’ai annoncé. C’est ça que la Ville m’a dit. Il n’y avait aucun avis d’éviction», s’est défendu Ariel Wolf.

Le propriétaire a soutenu qu'il recevra des milliers de dollars d'amendes si des chambreurs demeurent dans son immeuble. Or, René Huard demeure stoïque.

«La manière dont (le propriétaire) parle : ’’René, René, René, si tu ne pars pas, on fait quoi?’’ Je lui ai dit que tu t’arranges avec ce que tu veux. Tu me mets au pied du mur. Tu ne me donnes même pas le temps de me virer de bord», a dit M. Huard.

Les chambreurs restants comptent se battre jusqu’au bout et défendre leur point au tribunal administratif du logement.