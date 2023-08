Émeute d’Union Square : la vedette de Twitch brise le silence

La vedette de Twitch, Kai Cenat, a brisé le silence mercredi en adressant l’émeute d’Union Square Park la semaine dernière. Rappelons qu’une foule massive avait envahie Union Square, transformant ce qui était censé être un tirage «amusant» en une émeute.

«Je suis plus que déçu», a déclaré Cenat dans un livestream Twitch après avoir publié un article de journal sur la mêlée de vendredi.

Getty Images via AFP

«Je suis déçu de tous ceux qui sont devenus des perturbateurs ce jour-là», a-t-il dit. «Ce n'est pas cool.»

Le streamer de 21 ans a été arrêté et accusé d'incitation à une émeute, de rassemblement illégal et d'accusations connexes après que des milliers de ses admirateurs en ligne ait pris le contrôle de l'emblématique parc de Manhattan dans une scène violente et chaotique, rapporte The New York Post.

Les partisans de Cenat sont descendus sur Union Square, où le streamer Twitch a déclaré qu'il offrirait des consoles de jeu PS5 gratuites et d'autres accessoires de jeu vidéo.

AFP

Cenat, qui est né et a grandi à New York, a déclaré qu'il voulait redonner à l'endroit d'où il venait.

Toutefois, le rassemblement illégal est rapidement devenu violent et a fait au moins sept blessés et 66 personnes ont été arrêtées.

Getty Images via AFP

Des vidéos de l’évènement montraient les jeunes admirateurs de Cenat piétinant un véhicule du NYPD. La police recherche encore plusieurs suspects dans cette affaire.