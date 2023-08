La folie Metallica à Montréal: un gros test pour le Stade olympique

Metallica s’arrêtera au Stade olympique demain et dimanche, à l’occasion de sa tournée mondiale M72. Huit ans après avoir reçu One Direction et AC/DC, le bâtiment emblématique de Montréal se prépare à accueillir le populaire groupe heavy métal américain dans l’espoir de reprendre sa place dans la liste des installations pouvant offrir des spectacles de grande envergure.

Metallica toute la fin de semaine

C’est bien connu, les admirateurs des artistes derrière les succès Nothing Else Matters, One et Enter Sandman en veulent toujours plus. Les détenteurs de billets pourront donc participer à la Fête Pré-Tallica dès 13h à l’Esplanade du Stade olympique (nourriture, boissons, vente de produits dérivés et prestations musicales gratuites des groupes Sword le 11 août et Anonymus le 13 août de 14h30 à 15h30). Le 12 août, le cinéma Banque Scotia (au centre-ville de Montréal) présentera trois films sur Metallica et des spectacles hommages seront présentés aux théâtres Fairmount et Beanfield.

Deux spectacles, deux soirées distinctes

Il s’agit d’une fin de semaine complète de célébrations pour les admirateurs du groupe métal. Les spectacles du 11 et du 13 août seront deux concerts différents présentés sur une scène centrale (déplaçant le célèbre Snake Pit de Metallica tout au centre de la scène) avec des listes différentes de chansons. Vendredi, les groupes Pantera et Mammoth WVH ouvriront la soirée et, dimanche, les groupes Five Finger Death Punch et Ice Nine Kills assureront la première partie. Quant à la configuration du Stade, les fans peuvent en avoir un aperçu dans la plus récente story Instagram de Metallica; une courte vidéo filmée par l'un des membres présentant le Stade vide, 48 heures avant le premier concert montréalais.

Encore des billets offerts

Des billets pour les deux soirs de spectacle sont toujours offerts. Les amateurs de Metallica les plus patients pourront peut-être payer leurs billets moins cher que ceux qui les ont achetés lors de la mise en vente. Sur le site officiel d’evenko, les prix varient entre 114,24$ et 1190$ pour une paire de billets le vendredi soir et entre 79$ et 295$ pour le dimanche soir. Sur les sites de revente, des billets se vendent encore moins cher. À quelques heures des spectacles, les revendeurs doivent se débarrasser des billets qu'ils ont achetés en trop.

Une mauvaise réputation

Inauguré en 1976, le Stade olympique a vu défiler un nombre impressionnant de vedettes de renommée internationale, particulièrement lors de ses belles années s’étirant de la fin des années 70 aux années 90. Si les derniers concerts à grand déploiement qui y ont été présentés remontent à la fin de l’année 2015 avec One Direction et AC/DC, ce serait la faute à la mauvaise réputation de l’acoustique de l’enceinte olympique en béton et au fameux toit amovible.

«La réputation du Stade, c’était que c’est très difficile d’y produire des spectacles et que les gens ne viendraient pas à cause du son. Les artistes ne voulaient pas jouer là», a expliqué cette semaine Nick Farkas, vice-président de la programmation, des concerts et des événements chez evenko, qui s'occupe de la venue de Metallica au Stade olympique.

Cette mauvaise réputation aurait refroidi à la fois les spectateurs et les artistes. Le double concert de Metallica de cette fin de semaine représente ainsi de grands espoirs pour evenko et le Parc olympique, qui souhaitent, si tout va bien, tenter de séduire à nouveau de gros joueurs de l’industrie du divertissement.

«C’est important pour nous que ce soit une réussite. Et encore plus important pour le Stade. Si ce n’est pas un succès, ce sera très difficile de convaincre des artistes d’y revenir», a expliqué Nick Farkas au quotidien Le Devoir plus tôt cette semaine.

Bien planifier son spectacle de Metallica

120 000 personnes sont attendues aux spectacles de Metallica des 11 et 13 août (60 000 chaque soir). Les spectateurs sont invités à arriver très tôt sur le site qui ouvrira à 13h, car les routes et les transports collectifs seront encombrés (la rue Viau sera fermée). Un titre spécial «Week-end illimité Metallica» sera offert par la STM (*procurez-vous vos titres de transport aller-retour avant la journée du concert). Attendez-vous à une fouille obligatoire, à aucune réadmission après l’entrée sur le site de la Fête Pré-Tallica et à l’absence de consigne et de vestiaire. Les sacs de plus de 4,5 pouces X 6,5 pouces (incluant sacs à main, sacs à dos et sacs banane) sont interdits. Il est impératif de télécharger votre billet sur votre téléphone avant de vous rendre sur place (aucune capture d’écran ni impression). Ouverture des portes du Stade: 16h. Début du concert: 18h.

Metallica au Stade olympique en quelques chiffres

24 gros camions (*l'un d'eux a fait un grave accident de la route alors qu'il roulait entre New York et Montréal il y a quelques jours, mais evenko assure que cela n'affectera en rien les spectacles de cette fin de semaine)

40 camions pour la production

3 jours pour construire l’immense scène (le prémontage a quant à lui commencé dimanche dernier)

2 jours pour installer toute l’équipe de production

160 techniciens locaux

100 techniciens de la tournée

Les 2 seules dates au Canada en 2023

2017: année de la dernière prestation de Metallica à Montréal (parc Jean-Drapeau)

Les concerts emblématiques au Stade olympique

Le groupe Pink Floyd y a offert trois concerts grandioses en 1977 (attirant 80 000 personnes), en 1988 et en 1994.

Sting et The Police y sont passés en 1983.

Le 16 août 1984, Diane Dufresne est devenue la première Québécoise à se produire (et à remplir) le Stade olympique à l’occasion de sa tournée Magie rose.

Le groupe The Jackson s’y produisait la même année, en 1984, et on raconte que ce spectacle fut un fiasco sonore.

Les géants David Bowie et George Michael se sont arrêtés au Stade olympique de Montréal en 1987.

On se souviendra longtemps – et nullement pour les bonnes raisons – du spectacle raté de Metallica et Guns N’ Roses au Stade du 8 août 1992. Le chanteur de Metallica, James Hetfield, avait été brûlé au pied dans un accident pyrotechnique, forçant le groupe à interrompre son spectacle. Guns N’ Roses avait livré quelques chansons après plusieurs heures d'attente, avant de couper court au concert à cause d’ennuis techniques et d’un problème de voix du chanteur, Axl Rose. Une légendaire émeute s’était ensuivie.

En 1993, Madonna y avait présenté son Girlie Show. La reine de la Pop avait été exaspérée par les nombreux problèmes de son.

Les Rolling Stones ont attiré 82 000 admirateurs les 5 et 6 décembre 1994.

Le groupe rock irlandais U2 s’y est produit en 1987, en 1992 et en 1997.

Genesis y est passé en septembre 2007, à l’occasion de sa tournée Turn It On Again.

Les derniers concerts d’envergure au Stade olympique remontent à 2015 avec One Direction le 5 septembre et AC/DC le 31 août. Ce dernier groupe y avait aussi joué en août 2009.

Les 5 spectacles musicaux ayant attiré le plus de gens au Stade olympique

Pink Floyd, 6 juillet 1977, tournée In the Flesh, 78 322 spectateurs

