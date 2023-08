La Tuque: un homme de 66 ans perd la vie dans un accident de VTT

Un homme de 66 ans a perdu la vie dans un accident de VTT mercredi à La Bostonnais, dans l’agglomération de La Tuque, en Mauricie.

Selon les premières informations, peu après 16 h, le conducteur du VTT a dévié de sa voie pour entrer en collision avec un camion qui circulait sur la route 411 qui est, en fait, un chemin forestier.

Sous la force de l’impact, la victime a été éjectée de son engin et son décès a été constaté sur place, selon une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), précisant que le camionneur a été traité pur un choc nerveux.

Dans la nuit, un policer en enquête-collision s’est déplacé sur les lieux pour analyser la scène et tenter d’établir les causes et les circonstances exactes entourant cet accident mortel, a-t-on ajouté par ailleurs.