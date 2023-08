Le Bloc Québécois sensibilise la population à la loi C-18

Les députés du Bloc Québécois se sont prononcés mercredi sur la décision de Meta de bloquer les nouvelles canadiennes sur ses plateformes Facebook et Instagram. Les répercussions de cette décision sont sans équivoque pour les médias régionaux, mais aussi pour l'ensemble de la population.

Les élus lancent donc un appel de solidarité. Pour le Bloc Québécois, pas question de laisser mourir les médias régionaux aux mains des géants numériques.

«Il faut être francs, il faut dire à la population que notre information régionale est mise en péril par ce que fait Meta et la solution qu'on a, c'est d'être tous solidaires», a clamé Mario Simard, député bloquiste de Jonquière.

Puisque Meta continue de bloquer le contenu des nouvelles canadiennes sur ses plateformes Facebook et Instagram, les députés du bloc invitent la population à s’informer directement sur les sites officiels des médias, à télécharger leurs applications et à s’abonner aux infolettres.

La qualité de l'information est menacée et ce sont les médias régionaux qui en souffrent le plus selon Martin Champoux, député bloquiste à Drummondville et porte-parole en matière de patrimoine.

«Parce que les effectifs sont souvent moins grands. On a beau couper moins de postes en région. Le ou les postes qu'on va couper vont avoir un impact beaucoup plus grand sur la qualité de la couverture régionale. On sait très bien qu'un journaliste ne peut pas couvrir trois conférences de presse ou trois événements à la fois, ça prend des ressources», a souligné M. Champoux.

«On en a grandement besoin, on le voit dans plusieurs enjeux. Ce qu'on a vécu à La Baie avec l'eau contaminée, ça prend des journalistes capables de débusquer de l'information complexe et de la vulgariser. Ce n'est pas une plateforme qui réussit à faire ça, c'est des journalistes qui ont des compétences dans le domaine journalistique, il faut soutenir ça», a poursuivi Mario Simard.

Le Bloc Québécois demande l'appui des entreprises et à l'ensemble des élus.

«Et surtout à mon collègue Richard Martel qui est un député fédéral où ce projet de loi a été voté. Donc il doit prendre clairement position. Il est soit pour les médias régionaux, soit pour Meta», a affirmé le député bloquiste de Jonquière.

Pour le député conservateur de Chicoutimi-le-Fjord, la loi C-18 est mal ficelée. En réponse à Mario Simard, il mentionne : « Notre position c'est que les Canadiens aient accès librement aux nouvelles en ligne et que les médias soient payés équitablement et le C-18 ne donne pas ça. Avec ce projet de loi-là, tout le monde écope. Le bloc se positionne avec les libéraux, avec Justin Trudeau. Il faut trouver une solution, mais le projet de loi ne permet pas ça et il n'y a pas de solution pour ça.»

Ce à quoi Martin Champoux a répondu que la loi «C-18 ne règlera pas tout. C'est un outil qui s'ajoute à l'arsenal en place et on va vraiment avoir besoin de l'aide du gouvernement pour soutenir les médias régionaux.»

Les élus espèrent que ce mouvement fera boule de neige dans les autres régions et que davantage d'entreprises emboîtent le pas en achetant de la publicité directement aux médias locaux.