Les jeunes anxieux et toujours illettrés en finances personnelles

40%. C’est le pourcentage de jeunes de 18-24 ans qui ont lamentablement échoué un questionnaire de base en finance, révèle une étude publiée aujourd’hui. Impôts, taxes, CELI... ces concepts clés sont du chinois pour eux.

«C’est assez dramatique», soupire Jean-Philippe Laforge, cofondateur de la plateforme d’échange entre clients et professionnels de la finance Welcome Spaces, qui a interrogé en ligne 1000 personnes âgées de 18 à 44 ans pour tâter le pouls de l'ensemble de la jeune génération.

«Ça m’inquiète comme entrepreneur, et père de famille, que l’on forme des analphabètes financiers parce que les moments ­les plus importants dans la vie sont accompagnés de décisions financières», observe-t-il.

Achat de propriété, placements, planification de retraite... il faut détenir ces connaissances de bases, plaide Jean-Philippe Laforge, aussi fondateur des solutions mobiles d’aide de vente Beehivr.

Au début du mois, Le Journal a rencontré des jeunes qui ont des craintes face à leur avenir financier.

Mercredi dernier, Le Journal racontait l’histoire d’une infirmière qui parvient à mettre de côté plus de 60% de son salaire avec une discipline de fer et en s’entourant d’experts.

Or, l’étude publiée ce jeudi démontre que plusieurs d’entre eux ne maîtrisent souvent tout simplement pas des concepts de base.

Apprendre sur le tas

Pour Nathan Marcoux-Racicot, 22 ans, technicien en lave-auto, qui est allé sur le marché du travail après son secondaire trois, il a fallu apprendre sur le tas. D’après lui, le manque de littératie financière est un «grave problème». «Le gros sujet, c’est l’argent», lance-t-il.

«Je ne gagne pas un gros salaire, mais au lieu d’aller au restaurant chaque vendredi avec une facture de 150$, je mange chez nous et ça coûte 30$. Je vis avec ce que je peux me permettre», illustre le jeune homme discipliné de Saint-Eustache.

«Ce qui mène le monde, c’est l’argent, c’est vraiment dommage que ce ne soit pas développé à l’école», ajoute celui qui réussit aussi à investir en se motivant.

Plus de 80% des jeunes sondées par Welcome Spaces se disent insatisfaits de l’éducation financière reçue à l’école.

À 280 kilomètres de là, à Québec, Laurent Grothé-Dufresne, 22 ans, étudiant à l’Université Laval en finances, abonde dans le même sens.

Fournie par Laurent Grothé-Dufresne

«L’impact d’avoir le cours avant ses 18 ans est important. Il faut se responsabiliser et connaître les options les plus avantageuses», résume-t-il.

«Connaître les meilleurs régimes pour investir à un moment X de ton cycle de vie est vraiment essentiel», précise-t-il.

Anxiété et déni

Ce qui préoccupe également Jean-Philippe Laforge, qui a mené l’enquête, c’est de voir à quel point un déni insidieux s’est immiscé dans la tête de plusieurs Québécois. Le portrait brossé montre que certains ont tendance à se mettre la tête dans le sable.

«Les moins anxieux sont ceux qui en savent le moins. Pourtant, le moins ils en savent, le pire ça va aller», analyse-t-il.

Au total, 51% des hommes et 59% des femmes ont même admis ressentir de l’anxiété financière.

Moins ils sont au courant des avantages fiscaux et des stratégies financières, plus ils s’appauvrissent et payent le prix de ces lacunes.

Indices de littératie financière

5 exemples de questions du questionnaire avec taux de mauvaises réponses

Quel est le % minimum de mise de fonds pour une maison? 41%

Qu’est-ce que l’indice des prix à la consommation (IPC)? 47%

Qu’est-ce que le Régime des rentes du Québec? 34%

Qu’est-ce que l’intérêt composé? 32%

Qu’est-ce qu’une franchise sur une assurance auto? 26%

Moyenne obtenue au questionnaire financier: 62%

Autres résultats de l’étude

Insatisfaits de l’éducation financière reçue à l’école

80%

Ressentent de l’anxiété financière

55%

Ne comprennent pas les règles de base de taxes à la consommation

56%

Pas capable de payer sa carte de crédit

45% des femmes

31% des hommes

Source: étude de Welcome Spaces

Méthodologie: 1000 personnes en ligne, de 18 ans à 44 ans, marge d’erreur de plus ou moins 3%