«Sandra a perdu son âme sœur»

L'actrice Octavia Spencer est dévastée par la mort de Bryan Randall, le conjoint de Sandra Bullock dont elle est très proche.

Lundi, la famille du photographe a révélé qu’il avait été emporté le 5 août dernier par la sclérose latérale amyotrophique (SLA) contre laquelle il luttait depuis plusieurs années. Il avait 57 ans.

«Mon cœur est brisé pour Sandy et Bryan. Sandy a perdu son âme sœur et le monde a perdu un gars talentueux, beau et bon! Mes prières et condoléances à leurs familles. Repose en paix Bryan Randall», a déclaré la star de «La Couleur des Sentiments» dans une publication Instagram.

«Là-haut, au paradis, il y a une toute petite dame qui me ressemble énormément et qui mène les anges du coin à la baguette. Surtout Gabriel. Elle lui fera jouer n'importe quelle chanson que tu voudras écouter. Fais-lui un bisou de ma part», a ajouté Octavia Spencer, faisant sans doute référence à sa défunte mère prénommée Dellsena.

L’amitié entre Octavia Spencer et Sandra Bullock remonte à loin puisqu’elles s’étaient rapprochées sur le tournage du «Droit de Tuer», le drame de 1996 avec également Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey ou encore Kiefer Sutherland.