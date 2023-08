«Toupie et Binou, le film»: Marc Labrèche et Anne Dorval s’en donnent à cœur joie

Le faux couple le plus désopilant du petit écran double un classique pour enfants qui effectue son arrivée au grand écran.

Toupie et Binou est d’abord de la littérature jeunesse, puis une série télévisée, le tout créé par Dominique Jolin. Forte de son succès mondial – doublage en 30 langues et diffusion dans près de 180 pays –, la série se décline désormais en long métrage arrivant dans les salles juste à temps pour faire oublier l’arrivée de la rentrée scolaire.

Pour cette transposition au grand écran de 84 minutes, Dominique Jolin et Raymond Lebrun ont imaginé une histoire mêlant folie et messages d’intérêt pour les petits. C’est ainsi que Toupie (voix de Marc Labrèche) fait disparaître par mégarde M. Mou, le toutou dont Binou ne se sépare jamais, après avoir fait exaucer des vœux par Dorothée (voix d’Anne Dorval), une génie bien gaffeuse.

De fait, Toupie, Binou et Dorothée partiront à la recherche de M. Mou et tomberont sur des personnages amusants, comme cette jument princesse (voix de Geneviève Schmidt) ou d’étonnants jumeaux (voix de Xavier Dolan et Stéphane Rousseau). Leur quête du pays des objets perdus leur fera vivre des aventures suffisamment loufoques pour captiver les petits et avec quelques plaisanteries destinées aux parents.

Photo fournie par Écho Média et Sphère Films

Évidemment, le régal des adultes est la voix de Marc Labrèche dont on ne se lasse pas, sa joie est communicative et fait de ce «Toupie et Binou le film» un plaisir pour les grands qui passent le visionnement à suivre attentivement les modulations de sa voix. Avec Dorothée, Anne Dorval trouve ici des dialogues un tantinet trop moralisateurs sur les dangers de la dépendance au téléphone cellulaire, mais la mignonne maladresse de son personnage compense cet inconvénient. Quant à Xavier Dolan et Stéphane Rousseau, il est impossible de reconnaître leurs voix et les deux acteurs sont impeccables en goélands cherchant leur père.

Fidèle à la série, Toupie et Binou le film est donc une bonne manière pour les parents de très jeunes enfants de leur faire découvrir l’un des classiques de leur enfance.

Note: 3 sur 5

Toupie et Binou, le film est à l’affiche dans les salles de la province dès le 11 août.