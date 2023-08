Un ancien joueur de la NFL accusé de fraude au Canada

L’ex-demi de coin de la NFL Buster Skrine s’est fait passer les menottes à l’aéroport Pearson de Toronto, mercredi soir, la police locale ayant déposé contre lui plusieurs accusations de fraude.

D’après la chaîne Global, l’Américain de 34 ans s’apprêtait à retourner dans son pays au moment de son arrestation. Les enquêteurs croient qu’il a subtilisé plus de 100 000 $ à diverses institutions financières canadiennes.

D’ailleurs, ils n’excluent pas que le prévenu – qui s’identifiait en tant que joueur retraité de la NFL auprès de ses interlocuteurs – ait fait d’autres victimes au nord de la frontière. D’après les autorités policières, il ouvrait des comptes bancaires grâce à des chèques frauduleux (ou sans fonds) et recevait l’argent par la suite.

Skrine fait notamment face à quatre chefs d’inculpation de fraude supérieure à 5000 $ et de sept autres pour avoir émis une fausse déclaration dans le but d’obtenir de l’argent. Il est demeuré détenu en attendant sa comparution pour une possible remise en liberté.

Le trentenaire a atterri dans le giron de plusieurs formations entre 2011 et 2021, étant un choix de cinquième tour des Browns de Cleveland il y a 12 ans.