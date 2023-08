La mère d’un garçon de deux ans mordu au visage par un chien réclame l’euthanasie de l’animal qui aurait déjà été dangereux.

Les faits ont eu lieu il y a quelques semaines dans un camping du Bas-Saint-Laurent.

Le petit Axel serait passé trop près où se trouvait un boston terrier. Selon la mère du bambin, le chien l’aurait attaqué sans raison.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE

L’enfant souffre d’une importante blessure au visage et risque de garder des cicatrices.

Il garde aussi des séquelles psychologiques de l’événement avec des cauchemars. Il aurait aussi commencé à mordre lui-même des personnes de son entourage.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE

«Je suis tellement une personne qui est amoureuse des chiens. Je ne souhaite aucun mal à aucun chien dans la vie. Sauf que plusieurs fois comme ça, ça mérite de disparaître... C’est tout ce que je souhaite parce que c’est un danger pour les gens», a expliqué Judy Michaud à TVA Nouvelles.

La femme a porté plainte à la Sûreté du Québec dans ce dossier.

TVA NOUVELLES

La mère qui a dénoncé l’événement sur Facebook a reçu plusieurs témoignages de personnes connaissant le chien incriminé.

Celui-ci aurait mordu au moins sept adultes par le passé.

«Quand on est venu me parler pour me dire que ça avait eu lieu plusieurs fois, mon cœur s’est déchiré. Il y a des gens de l’entourage du chien qui sont venus me voir pour me montrer des preuves, pour me parler du chien.»

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE

C’est la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière, dans le Bas-Saint-Laurent, endroit où réside le propriétaire du chien qui est responsable du dossier.

Puisque c’est la première fois qu’un tel événement se produit, les responsables ont dû s’informer sur le processus à suivre.

Ils ont envoyé une lettre aux propriétaires ce jeudi matin. Le boston terrier devra désormais porter une muselière dès qu’il sortira de la maison.

Un vétérinaire devrait bientôt évaluer la dangerosité du chien. La Ville décidera ensuite si elle décide de l’euthanasie de l’animal.