Un touriste en Italie doit payer pour faire couper son sandwich en deux

Un voyageur en Italie s'est plaint sur TripAdvisor après avoir remarqué une petite surprise sur sa facture...

En voulant payer sa facture, l’homme a remarqué qu'on lui avait ajouté un supplément surprise de 2 euros dans un restaurant de la région chic du lac de Côme pour avoir coupé son sandwich en deux, rapporte The New York Post.

Capture d'écran TripAdvisor

L'homme originaire de Milan avait commandé un sandwich végétarien avec des frites farcies au Bar Pace à Gera Lario, à l'extrémité nord du lac.

Après partagé son sandwich sans viande avec son ami, il a été choqué de remarquer la surtaxe sur sa facture.

Il a payé sans se plaindre, mais a ensuite publié une critique négative sur TripAdvisor.

Le client mécontent a expliqué que son ami et lui avaient commandé un sandwich à partager, mais qu'il n'avait jamais demandé qu'il soit coupé en deux.

Le reçu répertorie le sandwich pour 7,50, le Coca-Cola pour 3,50, l'eau pour 1,50 et l'espresso pour 1,20, ainsi que les frais controversés de «diviso da meta», ou «division en moitié», d'un montant de 2,20 euros.

Le client confus a attribué au restaurant une étoile sur TripAdvisor, bien en deçà de la moyenne de quatre étoiles et demie, basée sur plus de 100 avis.

La propriétaire s’est défendue

La propriétaire du restaurant a défendu les frais, selon The New York Post.

«Les demandes supplémentaires ont un coût», a déclaré la propriétaire Cristina Biacchi à La Repubblica, un journal italien. «Nous avons dû utiliser deux assiettes au lieu d'une et le temps de les laver est doublé. Ce n'était pas un simple sandwich grillé, il y avait aussi des frites à l'intérieur. Il nous a fallu du temps pour le couper en deux.»

Elle a également noté que le client ne s'était pas plaint et n'avait pas remis en question les frais.

La pratique n'est pas inconnue dans les villes dispendieuses et les destinations touristiques populaires des États-Unis, où les mangeurs frugaux (et ceux qui ont un petit appétit) sont parfois frappés d'une charge partagée ou d'une charge d'assiette partagée, pour compenser la moyenne inférieure de la facture.

Certains restaurants de New York interdisent même la pratique du partage, point final, rapporte The New York Post.