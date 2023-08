Une famille québécoise sur l'île de Maui rongée par l'inquiétude

Les feux dévastateurs qui font rage sur l’île de Maui ont donné toute une frousse aux touristes présents en vacances dans l’archipel américain.

Marie Pier Brien Danylo, jeune maman en visite dans l’État américain, explique en entrevue au TVA Nouvelles 17 h comment elle a vécu les dernières heures.

«La majorité des feux a eu lieu le 8 [août] en après-midi, et nous, on était en montagne vers le sud à Hana. Quand on est revenu [...], c’est là qu’on a pris connaissance des feux de forêt en montagne. De la maison, on voyait la boucane, on voyait la lueur orange carrément», a raconté la Québécoise qui se trouve dans un Airbnb à l’est de l’île.

La ville de Lahaina, peuplée de 12 000 personnes, a complètement été rasée par les flammes, située à l’ouest de l’île.

Devant l’état d’urgence qui a été décrété, la famille a consulté les solutions qui s’offraient à elle.

Puisque la famille de quatre séjourne dans un secteur pas affecté par les incendies, des citoyens de Maui lui ont suggéré de ne pas de rendre à l’aéroport.

«Les touristes étaient invités à quitter pour garder les ressources pour les [résidents] qui en ont besoin, mais cependant, l’aéroport est présentement utilisé pour héberger les gens qui ont tout perdu, qui viennent d’ici et pour ceux qui doivent quitter ou si leur hôtel a brûlé», témoigne-t-elle à notre cheffe d’antenne Julie Marcoux.

Cette dernière affirme consulter régulièrement les alertes d’urgence émises par les autorités locales.

