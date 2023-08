Aide aux proches aidants: 1% de la subvention de 10 M$ pour la Côte-Nord

Depuis trois ans, Québec investit annuellement 10 millions $ pour soutenir les proches aidants de la province, mais 1% de cette somme a été remis sur la Côte-Nord, un montant que le centre de santé admet insuffisant pour les besoins de la région.

En 2019, Québec a annoncé un investissement de 10 millions de $ pour «augmenter les services offerts directement aux personnes proches aidantes (information, formation, répit, présence-surveillance, dépannage, soutien psychosocial, etc.)», peut-on lire dans la plus récente entente de reddition de comptes qui lie le Centre de Santé de la Côte-Nord au ministère de la Santé.

Depuis cette date, le gouvernement a réparti le même montant chaque année dans la province. Des documents obtenus grâce à la Loi sur l’accès à l’information montrent que le Centre intégré de Santé et de Services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a reçu environ 105 000 $ des 10 millions $ en 2022-2023, soit près de 1% de la subvention.

Pour déterminer le montant à offrir à la région, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec calcule la population totale de la Côte-Nord, environ 90 000 personnes, et lui donne un montant proportionnel à la population totale de la province.

Mais cette logique ne répond pas aux besoins réels de la Côte-Nord, de l’aveu du directeur adjoint du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées du CISSS de la Côte-Nord, Enock Cormier.

«Effectivement, non, dans notre région, on a certaines réalités qui nous sont propres. Comme d’autres régions ont leur réalité. Quand on parle de mettre des services en place, on ne parle pas nécessairement de proportions. Mettre un service en place sur la Côte-Nord, ou dans d’autres grands centres, le coût est le même, mais le service est non disponible», a-t-il précisé.

Un organisme de soutien aux proches aidants fermé pour l’été à Sept-Îles

La directrice de l’Association des aidants naturels de la Côte-Nord, Carole Sirois, a affirmé que c’est la première fois qu’elle doit suspendre les services à Sept-Îles pour l’été.

Travaillant 25 heures par semaine, la seule personne à l’emploi de l’organisme a été remerciée le 25 juin dernier.

«Est-ce qu’avoir du financement supplémentaire permettrait de maintenir les services à longueur d’année? Probablement. Sauf que comme je vous l’ai dit, les organismes sont autonomes dans leur fonctionnement», a commenté Enock Cormier.

Mme Sirois a décliné notre demande d’entrevue, acceptant toutefois de discuter au téléphone. Elle assure que les services doivent être rétablis dès le 6 septembre à Sept-Îles.

Cette interruption ne s’applique pas à Port-Cartier et Baie-Comeau, où l’Association des aidants naturels de la Côte-Nord continue d’offrir jusqu’à sept heures de répit par semaine aux proches aidants.

La directrice de l’Association des aidants naturels de la Côte-Nord a soutenu que le montant remis par le CISSS à son organisme a augmenté depuis 2019, passant de 5 000 $ par année à 129 000 $ par année.

Le CISSS de la Côte-Nord continue d’effectuer des représentations auprès du gouvernement du Québec pour augmenter la proportion de l’aide aux proches aidants, mais Enock Cormier a affirmé du même souffle qu’il a aussi besoin que des organismes communautaires fassent pression en ce sens.