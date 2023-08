«C’est l’horreur ce qu’ils vivent»: des Québécois sont de retour d’Hawaï

Des Québécois et Québécoises en vacances sur l’archipel d’Hawaï ont heureusement pu poser pied au pays jeudi soir à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

Ils étaient nombreux à pousser un soupir de soulagement, alors que certains ont vu les incendies de bien près.

«Le soir quand on s’est couchés la veille, ça sentait beaucoup la boucane, ça sentait le feu, mais on était à Kauai pas à Lahaina. Le feu s’est approché près de Kauai, où on était, mais ça a été maitrisé», a expliqué à TVA Nouvelles un citoyen.

AFP

«Des routes fermées, beaucoup de fumée, des cendres sur nos vêtements quand on se réveillait le matin, qu’on avait fait sécher dehors. [...] C’est l’horreur ce qu’ils vivent», a détaillé à son tour une femme.

Désastre naturel

Selon le gouverneur de l’archipel, Josh Green, ces incendies constituent «probablement la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire de l'État d’Hawaï.»

Le dernier bilan déplore 55 morts, mais les prévisions annoncent que ce dernier devrait s’aggraver davantage, alors que des centaines de personnes sont toujours portées disparues.

Sur l’île de Maui, complètement ravagée par les flammes, 14 000 résidents ont dû être évacués.

AFP

Les autorités ont toutefois annoncé vendredi que l’incendie était contenu à 80 %.

Ce sont des centaines d’immeubles qui ont été détruits par la catastrophe.

«Nous devrons reconstruire l’intégralité de Lahaina, je crois», a soupiré le gouverneur Josh Green, qui estime la facture à plusieurs milliards de dollars.

Manque de préparation

La colère gronde dans la population, qui reproche aux autorités locales de ne pas avoir averti les citoyens du danger qui approchait.

Selon plusieurs analystes, le manque de préparation des autorités hawaïennes était déjà dénoncé depuis plusieurs années.

«C’est majeur, et là vous avez des autorités locales, des autorités d’États, des autorités fédérales... tout ça à coordonner en même temps. Alors si ces unités-là n’ont jamais travaillé ensemble, et bien à ce moment-là, c’est le fouillis, et on ne peut pas se permettre ce genre de situation là», a commenté en entrevue à TVA Nouvelles Pierre Bélanger, ancien ministre de la Sécurité publique.

TVA Nouvelles

«Pour ce que je lis présentement, ce que je vois présentement, il semblerait qu’au niveau de la coordination de ces différents corps de police, de prévention, de secours, il y a vraiment un manque en ce moment, et ça fait peur pour la suite des événements», détaille-t-il encore.