Enquête pour «homicides involontaires» après l'incendie d'un gîte en France

La justice française a ouvert vendredi une enquête pour «homicides et blessures involontaires aggravées», deux jours après la mort de onze personnes dans un gîte de vacances qui accueillait des personnes handicapées, dans l'est de la France.

«Au regard du nombre de victimes réparties sur le territoire national et de l'ampleur des investigations à venir, la saisine du pôle des accidents collectifs du parquet de Paris a été sollicitée par le parquet de Colmar» initialement en charge, ont indiqué dans un communiqué les parquets de la capitale française et de la préfecture du Haut-Rhin.

«Le parquet de Paris ouvre ce jour une enquête préliminaire des chefs d'homicides et de blessures involontaires aggravées par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement», selon la même source.

Dix personnes avec un handicap mental léger et un accompagnateur ont péri tôt mercredi dans l'incendie du gîte à Wintzenheim, une ancienne grange rénovée il y a quelques années qui n'avait «aucune autorisation» pour son activité, selon le maire adjoint de la commune Daniel Leroy.

La structure n'avait pas non plus reçu la visite de la commission de sécurité, obligatoire pour ce type d'activité, et ses détecteurs de fumée n'étaient pas prévus pour des établissements accueillant du public.

Au total, 28 personnes se trouvaient dans le bâtiment; 17 ont pu sortir à temps, selon la préfecture du Haut-Rhin.

L'enquête doit «déterminer les causes précises de l'incendie et les éventuelles responsabilités pénales».

À Wintzenheim, une salle a été mise vendredi à disposition des habitants souhaitant se recueillir. Des gerbes de fleurs ont été disposées sur une table où trônent trois registres de condoléances.

En sortant, Nicole Harthong, une aide-soignante retraitée de 62 ans, fait part de son «inadmissible incompréhension»: «j'ai travaillé pendant 20 ans auprès d'adultes handicapés. Nous organisions des séjours qui étaient très organisés, très protocolaires», assure-t-elle, espérant que l'enquête puisse «mettre à jour tout ce qui a dysfonctionné».

«Ce n'est pas normal (...) qu'on mette des personnes fragiles dans des endroits comme ça», estime un autre habitant, Jean-Jacques Muller, retraité de 74 ans.