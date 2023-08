Festival Cigale: encore plus beau et plus gros

Le Festival Cigale semble avoir trouvé son erre d'aller. Après une première édition à 4000 accès vendus, ce sont cette année 20 000 billets qui se sont écoulés. Les organisateurs du Festival assurent cependant que l'ambiance décontractée australo-californienne qu'on connait à l'événement sera encore au rendez-vous.

«Nous sommes extrêmement contents de l’engouement pour le festival, mais on tenait surtout à garder notre ADN décontracté et à ne pas se retrouver avec un site surpeuplé», explique Gabriel Fontaine-Leclerc, directeur général chez Gestev, entreprise qui est derrière les festivités.

Alexandre Caputo

C’est donc un terrain de jeu plus grand et mieux aménagé qui est proposé aux festivaliers cette année.

En se promenant sur les 500 000 pieds carrés du site, les festivaliers pourront profiter du DÉLIRE Parc pour une petite séance d’escalade, avant d’avoir la possibilité d’aller se rafraîchir dans la Baie de Beauport, où sont montées les deux scènes qui accueilleront 16 prestations au cours de l’événement.

Ces scènes ont d’ailleurs été installées côte à côte, contrairement à l’année passée, de façon à éviter de nombreux pas aux spectateurs qui ne veulent rien manquer des spectacles.

L’Australie à Beauport

Des 16 groupes et artistes invités à se présenter sur la plage de la Baie de Beauport, trois sont originaires de l’Australie. Le duo indie-folk Hollow Coves et le chanteur pop Ziggy Alberts fouleront d’abord la scène, en début de soirée samedi, puis ce sera au tour de Hein Cooper d’opérer sa magie le lendemain.

Kim Churchill, un revenant de la dernière édition, fera même partie des festivaliers cette année. Déjà en sol canadien pour sa tournée en compagnie de Ziggy Alberts, le chanteur folk-country a tellement apprécié son expérience comme artiste invité en 2022 qu’il tenait à faire partie de la foule pour la présente édition.

Ne soyons toutefois pas surpris de le voir prendre place aux côtés de son confrère de scène pendant la prestation de celui-ci.

Un festin de roi

Lointaine semble l’époque où le régime des festivaliers était constitué de sacs de croustilles et de hot-dogs vapeur. Les 20 000 «Cigaliers» qui se sont procuré des accès pour l’événement, qui se tiendra à la Baie de Beauport ces 12 et 13 août, auront droit à une offre alimentaire trois fois plus variée que lors de la première édition.

Alexandre Caputo

Au menu: sushis, bar à huîtres, bar à burrata, collations véganes, ainsi qu’une multitude de desserts en tout genre. Ceux qui sont de la vieille école seront également comblés, puisque des foodtrucks seront stationnés sur place.