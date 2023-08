La folie Metallica à Montréal: les fans sont fébriles quelques heures avant le spectacle au Stade olympique

Quelques heures déjà avant que n’ouvrent les portes du spectacle de Metallica, les rues autour du Stade olympique regorgeaient de fans pressés.

Pour plusieurs adeptes de Metallica, ces heures d’attente font partie de l’expérience. Et pour cause, l’ambiance se trouvait déjà sur la rue, sur le trottoir, dans la cohue de fanatiques précoces attendant patiemment l’ouverture des portes plusieurs heures d’avance.

Partout, on voit des files qui s’entrecroisent sans savoir toujours vers quoi elles mènent.

Certes, on aperçoit beaucoup de t-shirts de Metallica mais aussi, ici et là, des t-shirts de Slayer, Exodus ou Obituary. Comme quoi la troupe de James Hetfield et consorts attire encore de vrais fans de métal même si le meégasuccès de leurs albums les fait flirter avec le mainstream depuis le début des années 90.

Après avoir surmonté un labyrinthe logistique pour obtenir nos billets, on a à peine eu le temps d’aller sur l’esplanade pour tâter le pouls de la foule. Là où il y avait déjà de l’animation.

Sword, les vétérans du métal québécois, y donnait justement une prestation. Il faut le dire: faire jouer le groupe de Rick Hughes n’est pas un choix innocent. Le même groupe avait joué en première partie de Metallica pour les dates québécoises de la tournée Damaged Inc. en 1987. Cette tournée était passée non seulement à Québec et Montréal, mais aussi à Chicoutimi, Rimouski et Victoriaville.

Autour du stade, on a droit à tout le cirque habituel des gros spectacles-événements du genre: les vendeurs de t-shirts ambulants, les vendeurs de bières improvisés qui vous refilent des cannettes achetées au dépanneur pour 3 fois le prix mais encore moins cher que celles vendues au spectacle.

Plusieurs générations constituent la foule bigarrée d’adeptes de Metallica ce soir. Des jeunes ados de 12 ou 13 ans qui assistent peut-être au plus gros show de leur vie côtoient des vieux routiers qui semblent avoir le même âge que Lars Ulrich.

On entend plusieurs habitués près de l’entrée évoquer le souvenir de l’émeute de 1992.

Bref, cette soirée promet. Metallica devrait monter sur la scène centrale du Stade olympique à 20h. Les premières parties commencent vers 18h.

À suivre.