Mélanie Maynard et André Robitaille sont incapables d'arrêter de rire à Sucré salé

Mélanie Maynard et André Robitaille ont offert un moment complètement délirant, jeudi, à Sucré salé, alors que le duo a été pris d'un fou rire contagieux.

Depuis le début de sa saison à l'animation de Sucré salé, Mélanie Maynard n'est pas étrangère aux fous rires incontrôlables. On a d'ailleurs pu le voir avec Julie Perreault, dans un précédent épisode. Voilà que cette fois-ci, c'est avec son complice des Enfants de la télé, André Robitaille, que la magie a opéré.



Durant la conversation, le comédien a effleuré le genou de l'animatrice, ce qui a automatiquement déclenché un petit coup de pied de la part de cette dernière, causé par son réflexe. C'est lorsque Mélanie le fait remarquer à son ami que ce moment qui peut sembler bien anodin s'est transformé en petit délire.



Sans grande surprise, celui qui a fait un retour au jeu récemment dans la série Pour toi Flora s'est amusé avec ce petit détail en continuant de donner des coups sur le genou, très réceptif, de sa collègue.

Voyez le moment hilarant juste ici:

Au-delà de l'humour, l'entrevue a aussi donné lieu à un moment plus personnel, alors que le fier papa est revenu sur la présence de sa fille, Lili, qui avait un rôle dans Indéfendable.

Il avoue qu'il a regardé le jeu de sa fille à la fois avec ses yeux de père et de comédien, et qu'il était soufflé par son talent.

On se réjouit de savoir qu'on pourra être témoins à nouveau de la belle folie qui émane du duo composé d'André et Mélanie, car cette dernière sera de retour dans son siège de coanimatrice aux Enfants de la télé pour la prochaine saison.



D'ici là, ne manquez pas Sucré salé du lundi au vendredi à 18h30 et 22h35, ainsi que sur TVA+.



